Новый презерватив может снизить риск инфекций, передающихся половым путем

«Во всем мире более 80% случаев ВИЧ у женщин возникают в результате полового контаа с мужьями или основными партнерами», - рассказывает Мария Галло.

Новое исследование предполагает, что презерватив, предназначенный для увеличения сексуального удовольствия, может сделать секс более защищенным и снизить риск заражения инфекциями, передающимися половым путем.Новый презерватив под названием CSD500, производством которого занимается компания Futura Medical, содержит гель, предназначенный для улучшения эрекции.Рандомизированное контролируемое исследование, проведенное учеными из Университета штата Огайо, сравнило CSD500 со стандартными презервативами. Как мужчины, так и женщины в тестовой группе сообщили о получении большего удовольствия. Мужчины также отметили более простое надевание и более естественное ощущение. Почти 16% сообщили, что секс в презервативе для них был намного приятнее, чем без него. Исследование опубликовано в Journal of Sex Research.Результаты показывают, что презерватив может быть мощным средством предотвращения как распространения инфекций, так и нежелательной беременности, считает ведущий автор Мария Галло из Колледжа общественного здравоохранения штата Огайо.В исследовании приняли участие 500 пар, состоящих в гетеросексуальных моногамных отношениях из Тханьхоа, Вьетнам. Использование презервативов в этом регионе особенно важно из-за высокого уровня заболеваемости ИППП и абортов. В течение шести месяцев пары заполняли анкеты, оценивая свое сексуальное удовлетворение.Она отмечает, что просьба об использовании презерватива в долгосрочных отношениях воспринимается как недоверие. В свою очередь использование презерватива для увеличения удовольствия может быть более простым подходом.