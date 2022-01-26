Создан усиливающий эрекцию презерватив
Многие мужчины отказываются от использования презервативов как раз из-за того, что их давление на половой член способствует исчезновению эрекции. Однако учёные разработали уникальное средство контрацепции, обладающее противоположным эффектом.
Большинство мужчин, которые отказываются от презервативов и практикуют опасный секс, жалуются на то, что из-за давления этого изделия на пенис у них исчезает эрекция. Кроме того, удовольствие от секса в презервативе для большинства мужчин гораздо ниже, чем без него. Однако ученые из Университета штата Огайо разработали презерватив, который предназначен для увеличения сексуального удовольствия и большего распространения таким образом защищённого безопасного секса. Создатели этого средства контрацепции верят, что с его помощью можно будет уменьшить количество ЗППП.
В настоящий момент этот презерватив на территории США недоступен. Сообщается, что он содержит гель, предназначенный «для повышения стойкости, увеличения размера полового члена и продолжительности эрекции». Рандомизированное плацебо-контролируемое исследование сравнило его со стандартными презервативами. Как мужчины, так и (что особенно важно) женщины в тестовой группе сообщили о большем удовольствии от секса с новым типом презервативов.
Мужчины также указали на гораздо большую приемлемость этого изделия, лёгкость его надевания и более естественные ощущения. Всё это чрезвычайно важно для мужчин, поскольку именно из-за негатива во всех этих вопросах они и отказываются от презервативов. 16% сказали, что секс в новом презервативе стал для них намного более приятным, чем секс без него, что можно счесть просто триумфом для создателей этого изделия. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Огайо
Здоровье
американский государственный исследовательский университет, расположенный в кампусе в 7,5 кв. км. в городе Атенс, штат Огайо
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