Стабильный ИМТ — залог здоровых когнитивных способностей

«Мы обнаружили, что стабильность ИМТ связана с более медленными темпами снижения когнитивных функций», - пишут авторы.

Стабильность индекса массы тела (ИМТ) связана с более медленным снижением когнитивных способностей у пожилых людей. Такие данные представлены в исследовании, опубликованном в журнале Alzheimer's & Dementia.Доктор Михал Шнайдер Беери из Медицинского колледжа в Нью-Йорке совместно с коллегами использовал продольные данные (средний период наблюдения пять лет) 15,9 тыс. пожилых людей, изначально не страдавших деменцией.Исследователи обнаружили, что у участников со значительными изменениями ИМТ (увеличение или уменьшение на 5 и более процентов) наблюдалось более быстрое снижение когнитивных функций. Этот результат наблюдался независимо от исходного ИМТ.Ученые отметили, что определение биологических путей, лежащих в основе различных траекторий ИМТ в пожилом возрасте, и их вклада в здоровье и болезни мозга необходимо для разработки потенциальных методов лечения.Ранее ученые назвали необычный подход к защите от коронавируса