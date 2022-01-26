Врач перечислила признаки преждевременной недостаточности яичников
Гинеколог Людмила Мудрагель рассказала, как заподозрить преждевременную недостаточность яичников.
Специалист объяснила, такое состояние представляет собой полную или частичную утрату яичниками синтезировать гормоны. В отличие от менопаузы она может наступить раньше 40 лет.
Часто единственной жалобой, которая является поводом заподозрить недостаточность яичников, выступает бесплодие по причине отсутствия овуляции.
Среди других симптомов врач посоветовала обратить внимание на:
- повышенную потливость и приливы жара;
- перепад настроения, депрессивность, подавленность, агрессию и нервозность;
- проблемы со сном;
- головные боли, тревожные состояния;
- ухудшение памяти и когнитивныхфункций;
- сухость, зуд, дискомфорт в области вульвы, влагалища и уретры, нарушения мочеиспускания.
Она также подчеркнула, что в группе повышенного риска женщины, перенесшие любые операции на яичниках иили химио- и лучевую терапию.
Людмила Мудрагель
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Гинеколог
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