Врач перечислила признаки преждевременной недостаточности яичников

повышенную потливость и приливы жара;

перепад настроения, депрессивность, подавленность, агрессию и нервозность;

проблемы со сном;

головные боли, тревожные состояния;

ухудшение памяти и когнитивныхфункций;

сухость, зуд, дискомфорт в области вульвы, влагалища и уретры, нарушения мочеиспускания.

Специалист объяснила, такое состояние представляет собой полную или частичную утрату яичниками синтезировать гормоны. В отличие от менопаузы она может наступить раньше 40 лет.Часто единственной жалобой, которая является поводом заподозрить недостаточность яичников, выступает бесплодие по причине отсутствия овуляции.Среди других симптомов врач посоветовала обратить внимание на:Она также подчеркнула, что в группе повышенного риска женщины, перенесшие любые операции на яичниках иили химио- и лучевую терапию.