Назван повод для отказа от похода в бассейн

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Девушка в бассейне

Эксперт Роспотребнадзора Марина Савкина рассказала, когда следует отказаться от похода в бассейн.

Специалист объяснила: наиболее благоприятной средой для размножения грибов и бактерий является теплая и влажная среда. Поэтому потенциальную опасность несет не только вода в бассейне, а и пол, душевые, сиденья и любые влажные поверхности.

В здоровом состоянии кожа человека выполняет барьерную функцию, поэтому не каждый прицепившийся к ней гриб вызовет заболевание. Однако, при нарушении целостности кожных покровов такой риск возрастает.

Именно поэтому, эксперт рекомендует воздержаться от посещения бассейнов в случае наличия микроцарапин, ссадин, ранок или язвочек.
Марина Савкина
Марина Савкина
Здоровье
Эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.
Теги : Марина Савкина, бассейн, грибковые инфекции

Комментарии

  1. Откуда я знаю, есть ли у меня МИКРОцарапины?!

    26-01-2022 15:29  