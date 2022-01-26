Назван повод для отказа от похода в бассейн

Специалист объяснила: наиболее благоприятной средой для размножения грибов и бактерий является теплая и влажная среда. Поэтому потенциальную опасность несет не только вода в бассейне, а и пол, душевые, сиденья и любые влажные поверхности.В здоровом состоянии кожа человека выполняет барьерную функцию, поэтому не каждый прицепившийся к ней гриб вызовет заболевание. Однако, при нарушении целостности кожных покровов такой риск возрастает.Именно поэтому, эксперт рекомендует воздержаться от посещения бассейнов в случае наличия микроцарапин, ссадин, ранок или язвочек.