Oмикрон: 65% ранее инфицированных заражаются повторно - плюс 3 других риска заразиться
Омикрон остаются проблемой, число случаев которой постоянно растет. Новое исследование Имперского колледжа Лондона углубилось в эти инфекции и обнаружило тесную связь между предыдущими инфекциями от COVID-19 и повторным заражением. Обнаружено, что три группы имеют самый высокий риск. Новое исследование показало, что две трети людей, которые подхватили Омикрон, уже переболели Covid
Способность нового варианта обходить иммунную систему означает, что повторные заражения превратились из небольшой доли всех инфекций в значительную долю. Согласно результатам исследования эти группы с большей вероятностью снова заразятся Covid.
В эту группу входят медицинские работники, лица с детьми или многолюдные домохозяйства.
Инфекции были самыми высокими в возрасте 5-11 лет и самыми низкими среди лиц в возрасте 75 лет и старше. Однако с декабря число инфекций в самой старшей возрастной группе выросло в 12 раз.
В исследовании отмечается:
«Быстрая передача варианта SARS-CoV-2 Omicron привела к самым высоким когда-либо зарегистрированным уровням заболеваемости во многих странах мира.
Исследование REAL-time Assessment of Community Transmission-1 (REACT-1) характеризовало передачу вируса SARS-CoV-2 с использованием результатов теста RT-PCR из мазков из горла и носа, взятых у случайно выбранных участников в Англии в в возрасте пяти лет и старше и предоставить данные о временном, социально-демографическом и географическом распространении вируса, вирусной нагрузке и данных о последовательности вирусного генома для положительных мазков».
Исследование REAL-time Assessment of Community Transmission-1 (REACT-1) характеризовало передачу вируса SARS-CoV-2 с использованием результатов теста RT-PCR из мазков из горла и носа, взятых у случайно выбранных участников в Англии в в возрасте пяти лет и старше и предоставить данные о временном, социально-демографическом и географическом распространении вируса, вирусной нагрузке и данных о последовательности вирусного генома для положительных мазков».
Из 1406 секвенированных положительных мазков на 16 января 2022 года 1392 (99,0%) были Omicron, включая 6 (0,43%) случаев подлинии BA.2, и только 14 (1,0%) были Delta. Среди 3582 человек с положительным результатом мазка, сообщивших о том, была ли у них ранее инфекция или нет, 2315 (64,6 процента) сообщили о подтвержденной предыдущей инфекции, при этом отношение шансов заражения в 17 раунде составило 10,7 (95 процентов).
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Imperial College London
Здоровье
Высшее учебное заведение в Южном Кенсингтоне (Великобритания), специализирующееся в науке, инженерии, медицине и бизнесе.
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