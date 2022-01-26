Врач рассказала, опасны ли красные родинки

«Ангиомы по сути и не родинки даже, а доброкачественные сосудистые образования. Оставьте и их, и печень в покое», — подчеркнула медик.

По словам специалиста, многих людей пугает появление на коже красных родинок. Однако, вопреки распространенному мнению, вишнёвые ангиомы (другие названия — старческие гемангиомы, пятна Кэмпбелла де Моргана) вообще не являются родинками, а представляют собой сосудистые образования.Причем эти образования доброкачественные, а их появление обусловлено разрастанием клеток эндотелия сосудов.Также, врач опровергла заблуждение о том, что такое явление указывает на проблемы с печенью.