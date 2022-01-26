Врач рассказала, опасны ли красные родинки
Дерматолог Мария Журавлева, рассказала, что из себя представляют красные родинки.
По словам специалиста, многих людей пугает появление на коже красных родинок. Однако, вопреки распространенному мнению, вишнёвые ангиомы (другие названия — старческие гемангиомы, пятна Кэмпбелла де Моргана) вообще не являются родинками, а представляют собой сосудистые образования.
Причем эти образования доброкачественные, а их появление обусловлено разрастанием клеток эндотелия сосудов.
Также, врач опровергла заблуждение о том, что такое явление указывает на проблемы с печенью.
«Ангиомы по сути и не родинки даже, а доброкачественные сосудистые образования. Оставьте и их, и печень в покое», — подчеркнула медик.
Мария Журавлёва
Здоровье
Врач-дерматолог
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