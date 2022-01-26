Симптомы ХОБЛ: 10 признаков того, что состояние легких ухудшается
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) может оказать существенное негативное влияние на общее состояние, а также образ жизни человека.
Когда врачи говорят о ХОБЛ, то подразумевается прогрессирующие заболевания легких, наиболее распространенными из которых являются эмфизема и хронический бронхит. Эмфизема медленно разрушает воздушные мешочки в легких (альвеолы), способствуя затрудненному дыханию. Бронхит вызывает воспаление и сужение бронхов, что приводит к накоплению слизи и также делает дыхание более трудным, чем должно быть.
Если человек подвержен ХОБЛ, то симптомы неблагополучного состояния легких со временем могут серьезно ухудшиться – это обычно говорит о том, что важнейший орган дыхания становятся все более поврежденным.
На какие симптомы, учитывая подобный риск, следует обращать внимание? Их перечисляют специалисты Британского фонда легких.
- Одышка, возникающая даже после легких упражнений, таких как подъем по лестнице.
- Свистящее дыхание.
- Ощущения стеснения, сдавленности в груди.
- Хронический кашель (часто со слизью).
- Часто возникающая необходимость отхаркиваться, чтобы исторгнуть слизь.
- Частые простуды, другие респираторные инфекции.
- Недостаток энергии.
- Усталость.
- Отек ног, лодыжек.
- Потеря веса.
Что важно знать: данному заболеванию в большой степени подвержены курильщики.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки указывают на застойное явление скопившейся слизи в органах дыхания.
Британский фонд легких (British Lung Foundation или BLF )
Здоровье
благотворительная организация, которая занимается проблемами здоровья легких
Оставить комментарий