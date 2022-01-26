Симптомы ХОБЛ: 10 признаков того, что состояние легких ухудшается

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снимок легких в руках врача

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) может оказать существенное негативное влияние на общее состояние, а также образ жизни человека.

Когда врачи говорят о ХОБЛ, то подразумевается прогрессирующие заболевания легких, наиболее распространенными из которых являются эмфизема и хронический бронхит. Эмфизема медленно разрушает воздушные мешочки в легких (альвеолы), способствуя затрудненному дыханию. Бронхит вызывает воспаление и сужение бронхов, что приводит к накоплению слизи и также делает дыхание более трудным, чем должно быть.

Если человек подвержен ХОБЛ, то симптомы неблагополучного состояния легких со временем могут серьезно ухудшиться – это обычно говорит о том, что важнейший орган дыхания становятся все более поврежденным.

На какие симптомы, учитывая подобный риск, следует обращать внимание? Их перечисляют специалисты Британского фонда легких.
  • Одышка, возникающая даже после легких упражнений, таких как подъем по лестнице.
  • Свистящее дыхание.
  • Ощущения стеснения, сдавленности в груди.
  • Хронический кашель (часто со слизью).
  • Часто возникающая необходимость отхаркиваться, чтобы исторгнуть слизь.
  • Частые простуды, другие респираторные инфекции.
  • Недостаток энергии.
На более поздних стадиях ХОБЛ возможны следующие симптомы.
  • Усталость.
  • Отек ног, лодыжек.
  • Потеря веса.
Любой, кто обеспокоен своими симптомами, должен обсудить это с медицинским работником, подчеркивают представители фонда. В настоящее время нет лекарства от ХОБЛ, однако некоторые виды лечения могут замедлять процесс ухудшения состояния легких и лучше контролировать потенциально опасные симптомы.

Что важно знать: данному заболеванию в большой степени подвержены курильщики.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки указывают на застойное явление скопившейся слизи в органах дыхания.

Британский фонд легких (British Lung Foundation или BLF )

Здоровье

благотворительная организация, которая занимается проблемами здоровья легких

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