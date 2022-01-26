Названа частая причина дефицита белка

"️Если вы занимаетесь спортом, или работа связана с активными физическими нагрузками, а также во время беременности необходимое количество белка в сутки увеличивается до 1,5-2г/кг веса", - пояснила врач.

По словам специалиста, часто дефицит белка обусловлен заблуждением о достаточности его количества в рационе.Так, в спокойном состоянии организму человека требуется минимум 35 г белка в течение суток. Для поддержания его необходимого уровня медики рекомендуют съедать 1 г белка на 1 кг веса.Ошибка многих заключается в том, что они не учитывают дополнительный расход вещества на физическую активность.