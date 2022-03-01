Врач перечислила "разрушителей" слизистых оболочек

«Атрофия слизистой оболочки матки — это тонкий эндометрий, нарушение цикла, бесплодие, невынашивание. Атрофия слизистой желудка — нарушение переваривания пищи. Истончение и повреждение слизистой кишечника — это вздутие, боли, дисбактериоз, аллергии, аутоиммунные процессы», — пояснила эксперт.

стресс и снижение качества сна;

сахар, выпечка и легкие углеводы;

дефицит эстрогенов, витамина А и витаминов группы В, белка, омега-3 и витамина D;

длительный приём антацидов, нестероидных противовоспалительных препаратов (например аспирин) и комбинированных оральных контрацептивов;

повышенный холестерин и атеросклероз.

Врач пояснила: слизистыми оболочками покрыты все органы, а многие из них — еще и изнутри. Поэтому от состояния слизистой напрямую зависит состояние здоровья человека.На состояние слизистой влияют уровни антиоксидантов, общего белка (необходимого для репарации клеток), витамина А (отвечающего за качество эпителия), фосфолипиды (которые формируют клеточную мембрану), качество кровоснабжения, синтез JgA (защищающего слизистую от микробов), качественное метилирование и достаточный уровень витаминов группы В.Не следует списывать со счетов и влияние гормонов. Так, эстрогены способствуют защите сосудов от спазма и атеросклероза, помогают в поддержании хорошего кровоснабжения слизистой, повышают образование слизи, укрепляют желудочно-кишечный барьер. Кортизол, который принято называть «гормоном стресса», наоборот — спазмирует сосуды и ухудшает кровоток в тканях, что создает благоприятные условия для эрозий и язв.Именно поэтому среди молодых мужчин, у которых есть дефицит эстрогенов широко распространены язвы и эрозии слизистых. С этими же проблемами сталкиваются и молодые женщины, которые пребывают в состоянии хронического стресса, недосыпа и низкого показателя уровня белка. В старшем возрасте в организме нарушается трофика слизистой, снижается уровень гормонов, развивается атеросклероз и у всех развиваются атрофические процессы на слизистых.Таким образом, разрушающее воздействие на слизистые оболочки оказывают: