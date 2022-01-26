Омикрон: признаки, что кто-то рядом с вами заражен, не осознавая этого
Врачи предупреждают: не нужно ждать, пока появятся жар, кашель или потеря обоняния, из-за некоторых симптомов люди могут не осознавать своего заражения.
Исследователи проекта ZOE COVID Symptom Study (Великобритания) констатируют, что многие люди могут не заметить признаков инфицирования коронавирусом, когда их поражает Омикрон. Симптомы инфекции сильно изменились с тех пор, как вирус «короны» появился впервые. Если раньше COVID-19 практически всегда вызывал лихорадку, высокую температуру и потерю обоняния, то сейчас это не так. Между тем, большое количество людей продолжают считать сигналом болезни именно те симптомы, которые уже утратили свою актуальность.
Таким образом, говорят специалисты, кто-то рядом с вами может быть заражен, не осознавая этого. Эксперты рекомендуют обращать внимание на следующие проявления.
- Следует обеспокоиться, если ваш сосед или родственник жалуется на першение в горле и головную боль.
- Возможно, ваш брат или сестра чихают чаще, чем обычно.
- Голос человека стал более хриплым.
- Неожиданно член семьи отказывается от еды; говорит, что нет аппетита.
- Зараженный может жаловаться, что просто устал, чувствует себя неважно.
- У кого-то рядом может разболеться спина.
«головная боль, насморк, усталость, чихание и боль в горле являются наиболее частыми симптомами заражения штаммом Омикрон».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами может проявляться «невидимый» Омикрон.
ZOE COVID Symptom Study
Здоровье
приложение для отслеживания симптомов и других важных данных у людей с коронавирусом, разработанное учеными Королевского колледжа Лондона в сотрудничестве с рядом больниц.
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