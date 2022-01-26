Какими симптомами может проявляться «невидимый» Омикрон
ВОЗ подтвердила, что в настоящее время по миру циркулируют четыре разновидности коронавирусного штамма Омикрон.
Сегодня Омикрон-штамм является доминирующим вариантом коронавирусной инфекции. Однако вирус продолжает мутировать, и едва успев возникнуть, Омикрон уже успел разделиться на подверсии. Всемирная организация здравоохранения говорит о четырех вариациях штамма.
«Вирусы имеют тенденцию быстро эволюционировать, благодаря чему различные штаммы обзаводятся мутациями. SARS-CoV-2 не является исключением: каждая его линия приобретает в среднем две мутации в месяц», - сказал об изменчивости коронавируса профессор биологии Калифорнийского университета Франсуа Баллу.
Среди возникших подвариантов Омикрона один привлекает к себе особое внимание ученых и медиков. Эта версия получила название «невидимый» Омикрон или стелс-Омикрон. По мнению специалистов, данный подтип обладает свойством распространяться еще быстрее, чем оригинальный Омикрон, считающийся высококонтагиозным штаммом.
Что интересно: ученые говорят о трудностях с идентификацией «тихого» Омикрона.
«Этот подвариант (BA.2) труднее обнаружить с помощью тестирования, потому что он не имеет генетических характеристик, обнаруженных в исходном варианте Омикрона».
Симптомы «тихого» Омикрона. Том Пикок, вирусолог Имперского колледжа Лондона, заявил в интервью о быстром распространении по миру этой разновидности Омикрон-штамма. Присущи ли ему какие-то специфические особенности? Пока специалисты констатируют, что его симптомы могут быть очень мягкими, не слишком беспокоящими и потому малозаметными (отсюда и название версии штамма).
Таким образом медики советуют обращать внимание на следующие недомогания.
- Насморк.
- Головная боль.
- Утомленность.
- Чихание.
- Дискомфорт в горле.
«Насморк и головная боль являются симптомами многих инфекций, но они могут быть первыми симптомами заражения Омикроном».
В свою очередь, исследователи проекта ZOE Covid также указывают на головные боли как на возможный самый ранний признак заражения ковидом. По своему характеру они могут быть пульсирующими, давящими или колющими. Если возникшая головная боль держится долгое время, это скорей всего говорит о заражении, подчеркивают эксперты.
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