Какими симптомами может проявляться «невидимый» Омикрон

«Вирусы имеют тенденцию быстро эволюционировать, благодаря чему различные штаммы обзаводятся мутациями. SARS-CoV-2 не является исключением: каждая его линия приобретает в среднем две мутации в месяц», - сказал об изменчивости коронавируса профессор биологии Калифорнийского университета Франсуа Баллу.

«Этот подвариант (BA.2) труднее обнаружить с помощью тестирования, потому что он не имеет генетических характеристик, обнаруженных в исходном варианте Омикрона».

Насморк.

Головная боль.

Утомленность.

Чихание.

Дискомфорт в горле.

«Насморк и головная боль являются симптомами многих инфекций, но они могут быть первыми симптомами заражения Омикроном».