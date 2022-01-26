Доктор Мясников рассказал о боли в руке как о симптоме рака
Из пояснений врача Александра Мясникова следует, что в некоторых случаях возникшая боль в руке может указывать на злокачественное заболевание.
Доктор Мясников предупредил своих слушателей, что определенный дискомфорт в конечности может быть одним из симптомов рака.
«Боль или отек, мешающие двигательной функции руки, могут свидетельствовать о развитии онкологического заболевания», - рассказал известный врач.
Мясников уточнил, что подобная боль, ощущаемая в руке, может быть следствием процесса тромбообразования, конкретно сигналить о развитии ТГВ, тромбоза глубоких вен. Очень часто данная патология появляется как симптом нарушений холестеринового обмена и повышения концентрации жиров в крови. Но обычно ТВГ затрагивает нижние конечности.
Врач сообщил следующее:
«Ко мне обратилась пациентка. Оказалось, что у нее был тромбоз глубоких вен руки, а это необычно. Дальнейшая проверка выявила рак».
Мясников дал совет: при возникновении боли в руке пациента должен в первую очередь осмотреть врач общей практики, не нужно искать самостоятельно каких-то узкопрофильных специалистов. В противном случае рак (если он возник) может быть диагностирован с опозданием.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что Александр Мясников заявил: большинство людей при заражении ковидом не нуждаются в специальном лечении.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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