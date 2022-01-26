Доктор Мясников рассказал о боли в руке как о симптоме рака

«Боль или отек, мешающие двигательной функции руки, могут свидетельствовать о развитии онкологического заболевания», - рассказал известный врач.

«Ко мне обратилась пациентка. Оказалось, что у нее был тромбоз глубоких вен руки, а это необычно. Дальнейшая проверка выявила рак».