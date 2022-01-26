Врач Мясников: лечить коронавирусную инфекцию не нужно большинству
По словам врача Александра Мясникова, в подавляющем большинстве случаев коронавирусная инфекция не нуждается в лечении – нужен только отдых.
Доктор Мясников поделился мнением о том, что лечить коронавирусную инфекцию не нужно, поскольку по своей природе она является заболеванием, проходящим самостоятельно.
«В 90% случаев коронавирус – это простое ОРЗ, следовательно, болезнь пройдет сама», - заявил известный медик в своем блоге.
Врач считает, что заразившимся людям нужно просто «набраться терпения», чтобы переждать период недомогания. Также Мясников советует не смотреть телевизор и не читать «страшных» новостей о ковиде, поскольку все это лишь ненужным образом подогревает панику, побуждая человека прибегать к ненужному агрессивному лечению. Специалист добавил, что одним из самых опасных способов самолечения коронавирусной инфекции является бесконтрольный прием препаратов, разжижающих кровь, –
«может открыться желудочно-кишечное кровотечение и кровоизлияние в мозг».
Александр Мясников повторил: большинству заболевших нужен отдых, сон, свежий воздух, вкусная еда, достаточное питье жидкости. Лишь 10% заразившихся ковидом людей нуждаются в специализированном лечении.
Ранее портал MedikForum.ru писал об опасных побочных эффектах, возникающих при приеме ибупрофена.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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