Терапевт Романенко: что можно предпринять после контакта с заболевшим Омикроном
По словам терапевта Татьяна Романенко, если случайно произошел контакт с заболевшим человеком, можно в качестве первой помощи предпринять некоторые меры.
Врач рассказала в интервью, что Омикрон-инфекция проникает в организм, соединяясь с рецепторами клеток в слизистой верхних дыхательных путей. Таким образом полость носа, глотка должны быстро обрабатываться, как только становится понятно, что есть риск заболеть после контакта с уже заболевшим.
Названные области Романенко советует омыть, прополоскать с использованием антисептических растворов. Это поспособствует уменьшению воздействия вируса.
Что еще можно предпринять? Терапевт рекомендует старательно умыться, поскольку входными воротами Омикрон-инфекции также могут быть глаза, вирус поражает человека через их слизистую.
Узнав, что был контакт с заразившимся, следует по возможности максимально изолироваться, чтобы избежать последующих возможных заражений. Романенко заметила, что соблюдать самоизоляцию в этом случае целесообразно семь дней. При возникшем недомогании, дискомфорте следует пройти тестирование.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки говорят, что кто-то рядом может быть заражен, не осознавая этого.
Татьяна Романенко
Здоровье
терапевт, врач общей практики
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