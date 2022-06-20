Терапевт Романенко назвала признаки высокого уровня сахара и возможного диабета
Ощущение сухости во рту и постоянную жажду терапевт Татьяна Романенко относит к «классическим» признакам сахарного диабета.
Медик назвала в интервью признаки, которые могут говорить о высоком уровне сахара в крови и возможном диабете.
«Сухость во рту, жажда и учащенное мочеиспускание могут свидетельствовать о высоком уровне глюкозы в крови и развитии сахарного диабета», - сказала терапевт Татьяна Романенко.
Данные признаки врач считает «классическими».
Говоря о неспецифических симптомах, Романенко назвала следующие изменения в самочувствии.
- Усталость, состояние астении.
- Появление гнойничковых образований на коже.
- «Мурашки» на коже.
- Чувство онемения в пальцах, конечностях.
- Боль в мышцах.
- Кожный зуд и зуд в паху.
- Подверженность молочнице, другим грибковым инфекциям.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что эффективно помогает снижать уровень сахара в крови.
Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
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