Терапевт Романенко назвала признаки высокого уровня сахара и возможного диабета

«Сухость во рту, жажда и учащенное мочеиспускание могут свидетельствовать о высоком уровне глюкозы в крови и развитии сахарного диабета», - сказала терапевт Татьяна Романенко.

Усталость, состояние астении.

Появление гнойничковых образований на коже.

«Мурашки» на коже.

Чувство онемения в пальцах, конечностях.

Боль в мышцах.

Кожный зуд и зуд в паху.

Подверженность молочнице, другим грибковым инфекциям.