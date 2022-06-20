Терапевт Романенко назвала признаки высокого уровня сахара и возможного диабета

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мужчина пьет воду

Ощущение сухости во рту и постоянную жажду терапевт Татьяна Романенко относит к «классическим» признакам сахарного диабета.

Медик назвала в интервью признаки, которые могут говорить о высоком уровне сахара в крови и возможном диабете.

«Сухость во рту, жажда и учащенное мочеиспускание могут свидетельствовать о высоком уровне глюкозы в крови и развитии сахарного диабета», - сказала терапевт Татьяна Романенко.

Данные признаки врач считает «классическими».

Говоря о неспецифических симптомах, Романенко назвала следующие изменения в самочувствии.
  • Усталость, состояние астении.
  • Появление гнойничковых образований на коже.
  • «Мурашки» на коже.
  • Чувство онемения в пальцах, конечностях.
  • Боль в мышцах.
  • Кожный зуд и зуд в паху.
  • Подверженность молочнице, другим грибковым инфекциям.
Тем, кто замечает у себя подобные симптомами, специалист советует обсудить их с врачом, проверить кровь на содержание сахара.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что эффективно помогает снижать уровень сахара в крови.
Татьяна Романенко
Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
Теги : повышенный уровень сахара, симптомы диабета, Татьяна Романенко