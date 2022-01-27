Врач рассказал, как справиться с детским нарушением аппетита
Гастроэнтеролог Владимир Чикунов дал рекомендации по кормлению детей для исключения нарушений аппетита и пищевого поведения.
Нарушения аппетита у детей существенно затрудняют процесс их кормления. При этом такого рода проблемам сопутствуют потеря массы тела и задержки в росте, дефициты нутриентов, зависимости от пероральной нутритивной поддержки, а также выраженной психосоциальной дисфункции.
«Нарушение приема пищи/кормления, проявляется избирательностью в пище, снижением аппетита или страхом/тревогой перед едой — дети не могут достичь нормального уровня потребления пищи», — пояснил врач.
Для того, чтобы исключить патологические типы кормления специалист рекомендует придерживаться следующих правил:
- не допускать отвлечения внимание во время еды;
- родители должны поддерживать нейтральный эмоциональный фон во время кормления;
- ограничить время приема пищи;
- обеспечить 4-6 приемов пищи за день, а в промежутках давать только воду;
- кормить ребенка в соответствии с возрастом;
- часто (по 8-15 раз) предлагать попробовать новые продукты питания;
- поощрять самостоятельные приемы пищи;
- не ругать ребенка за беспорядок во время еды.
Владимир Чикунов
Здоровье
Врач гастроэнтеролог, клинический диетолог, педиатр, кандидат медицинских наук, доцент Медицинского университета. Член Союза педиатров России, Российской гастроэнтерологической ассоциации, Национального общества диетологов и нутрициологов, Национальной ассоциации клинического питания, врач высшей врачебной категории
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