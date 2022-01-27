Врач рассказал, как справиться с детским нарушением аппетита

«Нарушение приема пищи/кормления, проявляется избирательностью в пище, снижением аппетита или страхом/тревогой перед едой — дети не могут достичь нормального уровня потребления пищи», — пояснил врач.

не допускать отвлечения внимание во время еды;

родители должны поддерживать нейтральный эмоциональный фон во время кормления;

ограничить время приема пищи;

обеспечить 4-6 приемов пищи за день, а в промежутках давать только воду;

кормить ребенка в соответствии с возрастом;

часто (по 8-15 раз) предлагать попробовать новые продукты питания;

поощрять самостоятельные приемы пищи;

не ругать ребенка за беспорядок во время еды.

Нарушения аппетита у детей существенно затрудняют процесс их кормления. При этом такого рода проблемам сопутствуют потеря массы тела и задержки в росте, дефициты нутриентов, зависимости от пероральной нутритивной поддержки, а также выраженной психосоциальной дисфункции.Для того, чтобы исключить патологические типы кормления специалист рекомендует придерживаться следующих правил: