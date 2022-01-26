Врач рассказал, как питаться при жировой болезни печени
Гастроэнтеролог Владимир Чикунов перечислил правила питания при жировой болезни печени.
По словам специалиста, неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) среди взрослого населения диагностируется в 27-35% случаев, стеатогепатит у 4% больных НАЖБП, далее фиброз и цирроз печени.
Как правило, рекомендации при таком диагнозе сводятся к назначению лекарственных препаратов и обязательным корректировкам образа жизни.
Так, важно обеспечить умеренные физические нагрузки (2-3 раза в неделю не менее 30 минут) и правильный рацион.
«Снижение веса должно было постепенным (в среднем на 5–10% от исходного в течение 6 месяцев) — не более 1,6 кг/неделю. Экстремальные диеты провоцируют метаболические расстройства и приводят к повреждению печени», — уточнил врач.
Для того, чтобы не усугубить проблемы со здоровьем специалист рекомендует придерживаться следующих принципов питания:
- при избыточной массе тела соблюдать гипокалорийную диету, а при нормальном весе - изокалорийную;
- углеводы (по большей части с низким гликемическим индексом) должны составлять 50-60% рациона, жиры — 23–30%, белки — 15–20%;
- потреблять жирные кислоты (ЖК) в соотношении: 2/3 насыщенные ЖК, 1/3 полиненасыщенные;
- ограничить сахар, фруктозу и сахарозу и трансжиры;
- снизить употребление насыщенных жиров до 10%;
- увеличить потребление омега-3 (ALA, DHA, EPA) и пищевых волокон.
Владимир Чикунов
Здоровье
Врач гастроэнтеролог, клинический диетолог, педиатр, кандидат медицинских наук, доцент Медицинского университета. Член Союза педиатров России, Российской гастроэнтерологической ассоциации, Национального общества диетологов и нутрициологов, Национальной ассоциации клинического питания, врач высшей врачебной категории
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