Врач рассказал, как питаться при жировой болезни печени

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Прием пищи

Гастроэнтеролог Владимир Чикунов перечислил правила питания при жировой болезни печени.

По словам специалиста, неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) среди взрослого населения диагностируется в 27-35% случаев, стеатогепатит у 4% больных НАЖБП, далее фиброз и цирроз печени.

Как правило, рекомендации при таком диагнозе сводятся к назначению лекарственных препаратов и обязательным корректировкам образа жизни.

Так, важно обеспечить умеренные физические нагрузки (2-3 раза в неделю не менее 30 минут) и правильный рацион.

«Снижение веса должно было постепенным (в среднем на 5–10% от исходного в течение 6 месяцев) — не более 1,6 кг/неделю. Экстремальные диеты провоцируют метаболические расстройства и приводят к повреждению печени», — уточнил врач.

Для того, чтобы не усугубить проблемы со здоровьем специалист рекомендует придерживаться следующих принципов питания:

  • при избыточной массе тела соблюдать гипокалорийную диету, а при нормальном весе - изокалорийную;
  • углеводы (по большей части с низким гликемическим индексом) должны составлять 50-60% рациона, жиры — 23–30%, белки — 15–20%;
  • потреблять жирные кислоты (ЖК) в соотношении: 2/3 насыщенные ЖК, 1/3 полиненасыщенные;
  • ограничить сахар, фруктозу и сахарозу и трансжиры;
  • снизить употребление насыщенных жиров до 10%;
  • увеличить потребление омега-3 (ALA, DHA, EPA) и пищевых волокон.
Перед применением необходима очная консультация специалиста.
Владимир Чикунов
Владимир Чикунов
Здоровье
Врач гастроэнтеролог, клинический диетолог, педиатр, кандидат медицинских наук, доцент Медицинского университета. Член Союза педиатров России, Российской гастроэнтерологической ассоциации, Национального общества диетологов и нутрициологов, Национальной ассоциации клинического питания, врач высшей врачебной категории
Теги : Владимир Чикунов, жировая болезнь печени, питание