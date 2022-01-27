Не только беременность: врач назвала четыре причины задержки
Гинеколог Елена Суслова рассказала, какие причины могут спровоцировать задержку менструации.
Специалист пояснила: не только беременность может стать причиной нарушения менструального цикла. Такое явление вызывает опасение за состояние здоровья у многих женщин.
При этом частыми причинами нарушений цикла выступают:
- 1. Нарушения гормонального баланса в связи с воздействием стресса, болезни или некоторых лекарственных препаратов.
- 2. Резкое снижение веса из-за ограничений в питании, диеты.
- 3. Чрезмерные физические нагрузки.
- 4. Нарушения в репродуктивной системе, которое может диагностировать только врач.
Если задержка длится дольше 7 дней, врач рекомендует обратиться за помощью специалиста.
Елена Суслова
Здоровье
Врач гинеколог-эндокринолог, к.м.н, автор научных статей, соавтор руководств для врачей по лечению эндометриоза и гормональных исследований в практике акушера-гинеколога, докладчик на международных и российских конференциях.
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