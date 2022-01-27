Не только беременность: врач назвала четыре причины задержки

1. Нарушения гормонального баланса в связи с воздействием стресса, болезни или некоторых лекарственных препаратов. 2. Резкое снижение веса из-за ограничений в питании, диеты. 3. Чрезмерные физические нагрузки. 4. Нарушения в репродуктивной системе, которое может диагностировать только врач.

Специалист пояснила: не только беременность может стать причиной нарушения менструального цикла. Такое явление вызывает опасение за состояние здоровья у многих женщин.При этом частыми причинами нарушений цикла выступают:Если задержка длится дольше 7 дней, врач рекомендует обратиться за помощью специалиста.