Дефицит фолиевой кислоты: признак во рту, который может сигнализировать об анемии

Каковы другие симптомы дефицита фолиевой кислоты?

Экстремальная усталость

Недостаток энергии

Покалывания (парестезия)

Мышечная слабость

Нарушенное зрение

Психологические проблемы, которые могут включать депрессию или спутанность сознания.

Проблемы с памятью, пониманием и суждением

«Некоторые из этих проблем также могут возникнуть, если у вас есть дефицит витамина B12 или фолиевой кислоты, но нет анемии».