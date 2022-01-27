Дефицит фолиевой кислоты: признак во рту, который может сигнализировать об анемии
Фолиевая кислота является жизненно важным витамином группы В, который помогает вашему организму вырабатывать эритроциты. Однако, когда у вас возникает дефицит этого важного витамина, это может привести к тому, что известно как «анемия из-за дефицита фолиевой кислоты».
Как и при традиционной анемии, при дефиците фолиевой кислоты в организме не хватает эритроцитов. Эти эритроциты имеют решающее значение, поскольку они помогают переносить кислород ко всем частям вашего тела. Хотя дефицитная анемия может проявляться по-разному, есть некоторые симптомы, которые особенно влияют на полость рта.По данным NHS, некоторые из наиболее часто встречающихся симптомов фолиево-дефицитной анемии включают «болезненный и красный язык» и «язвы во рту».Дефицит фолиевой кислоты чаще всего возникает из-за того, что люди не получают достаточного количества фолиевой кислоты в своем рационе.
Каковы другие симптомы дефицита фолиевой кислоты?Некоторые из симптомов фолиево-дефицитной анемии очень похожи на симптомы, испытываемые людьми с другими формами анемии. Симптомы еще более тесно связаны с людьми с дефицитом витамина B12.
Основные симптомы, о которых сообщает NHS, включают:
- Экстремальная усталость
- Недостаток энергии
- Покалывания (парестезия)
- Мышечная слабость
- Нарушенное зрение
- Психологические проблемы, которые могут включать депрессию или спутанность сознания.
- Проблемы с памятью, пониманием и суждением
NHS добавляет:
«Некоторые из этих проблем также могут возникнуть, если у вас есть дефицит витамина B12 или фолиевой кислоты, но нет анемии».
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
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Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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