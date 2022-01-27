Врач рассказала, когда ребенку нужен эндокринолог
Врач Алена Барредо назвала признаки того, что ребенку нужен осмотр эндокринолога.
Как объяснила специалист, помимо планового осмотра в ряде случаев детям необходима консультация в ряде случаев.
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«Плановый осмотр детей без жалоб должен проходить в 5, 10 и 15-17 лет, по стандартной медицине, а в рамках превентивной медицины, если мы говорим о профилактике, то раз в год», — уточнила эксперт.
Внеплановый осмотр необходим, если:
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- наблюдается дефицит, в том числе его резкое снижение, или избыток веса;
- отставание в росте;
- вялость, сонливость, ухудшение памяти;
- увеличение шеи в области щитовидной железы;
- чрезмерное выпадение волос;
- признаки полового созревания до 8 лет у девочек и 9 — у мальчиков или их отсутствие до 13 лет у девочек и 14 — у мальчиков;
- частые мочеиспускания, жажда;
- фруктовый или ацетоновый запах изо рта.
Алена Барредо
Здоровье
Эндокринолог, диетолог
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