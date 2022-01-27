Врач рассказала, когда ребенку нужен эндокринолог

«Плановый осмотр детей без жалоб должен проходить в 5, 10 и 15-17 лет, по стандартной медицине, а в рамках превентивной медицины, если мы говорим о профилактике, то раз в год», — уточнила эксперт.

наблюдается дефицит, в том числе его резкое снижение, или избыток веса;

отставание в росте;

вялость, сонливость, ухудшение памяти;

увеличение шеи в области щитовидной железы;

чрезмерное выпадение волос;

признаки полового созревания до 8 лет у девочек и 9 — у мальчиков или их отсутствие до 13 лет у девочек и 14 — у мальчиков;

частые мочеиспускания, жажда;

фруктовый или ацетоновый запах изо рта.

Как объяснила специалист, помимо планового осмотра в ряде случаев детям необходима консультация в ряде случаев.Внеплановый осмотр необходим, если: