Вакцины от ковида не приводят к бесплодию
Иногда вызываемые вакцинацией от коронавируса менструальные изменения являются временными. Эксперты Королевского колледжа Лондона выяснили, что прививки не приводят к развитию бесплодия у женщин.
Британские исследователи утверждают, что иногда наблюдаемые после вакцинации от коронавируса изменения продолжительности менструального цикла на уровне от 3 до 8 дней и больше являются временными. Они не способствуют женскому бесплодию. Десятки тысяч британских женщин пожаловались на то, что после прививок у них менструации стали протекать с более тяжёлыми симптомами или приходить позднее обычного. Этим сразу же воспользовались антивакцинаторы, которые заявили о влиянии прививок на фертильность.
И вот теперь крупнейшие специалисты в области фертильности опровергли эти опасения. Они сослались на имеющийся огромный объём фактических данных, который выглядит обнадеживающе. В частности, два недавних исследований с участием более 10 000 женщин показывают, что изменения в менструальных циклах после вакцинации случаются, и подобные проблемы связаны с другими прививками, а также собственно коронавирусом. Также к таким изменениям приводят использование контрацептивов и стресс.
Но самое главное заключается в том, что менструальные изменения после вакцинации от коронавируса незначительны и быстро исчезают. Следовательно, женщинам не стоит опасаться по поводу проведения прививок, и особенно в них нуждаются беременные, у которых риск осложнений из-за коронавируса в несколько раз выше. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Королевский колледж Лондона
Здоровье
Университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. Расположен в самом центре столицы, на Гауэр-стрит.
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