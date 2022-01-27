3 симптома отслоения сетчатки: это может привести к потере зрения

Внезапное появление множества мушек — крошечных пятнышек, которые, кажется, дрейфуют в поле вашего зрения.

Вспышки света в одном или обоих глазах (фотопсия).

Затуманенное зрение.

Постепенно снижается периферическое зрение.

«Существует три типа отслойки сетчатки», — говорится в сообщении Национального института глаз. «К ним относятся регматогенные, тракционные и экссудативные. Каждый тип возникает из-за разных проблем, из-за которых ваша сетчатка отходит от задней части глаза».

Кто в опасности?

У вас или члена вашей семьи уже было отслоение сетчатки.

У вас была серьезная травма глаза.

Вы перенесли операцию на глазах, например, операцию по лечению катаракты.

Диабетическая ретинопатия (состояние у людей с диабетом, поражающее кровеносные сосуды сетчатки).

Экстремальная близорукость (миопия), особенно тяжелая форма, называемая дегенеративной близорукостью.