3 симптома отслоения сетчатки: это может привести к потере зрения
Глаза являются ключевыми показателями здоровья. С возрастом хрусталики глаз становятся менее гибкими и затрудняют фокусировку на близких предметах. Одно серьезное заболевание, которое, если его не лечить, может привести к потере зрения, имеет три ранних предупреждающих симптома, которые нельзя игнорировать.
Отслоение сетчатки описывает неотложную ситуацию, при которой критический слой ткани или сетчатка, расположенный в задней части глаза, начинает отрываться от слоя кровеносных сосудов, который обеспечивает его кислородом и питательными веществами.
Есть много причин отслойки сетчатки, однако наиболее распространенными причинами являются старение или травма глаза. Чем дольше отслойка сетчатки не лечится, тем выше риск необратимой потери зрения в пораженном глазу.
По данным клиники Майо, симптомы отслойки сетчатки включают:
- Внезапное появление множества мушек — крошечных пятнышек, которые, кажется, дрейфуют в поле вашего зрения.
- Вспышки света в одном или обоих глазах (фотопсия).
- Затуманенное зрение.
- Постепенно снижается периферическое зрение.
«Существует три типа отслойки сетчатки», — говорится в сообщении Национального института глаз. «К ним относятся регматогенные, тракционные и экссудативные. Каждый тип возникает из-за разных проблем, из-за которых ваша сетчатка отходит от задней части глаза».
Кто в опасности?
- У вас или члена вашей семьи уже было отслоение сетчатки.
- У вас была серьезная травма глаза.
- Вы перенесли операцию на глазах, например, операцию по лечению катаракты.
- Диабетическая ретинопатия (состояние у людей с диабетом, поражающее кровеносные сосуды сетчатки).
- Экстремальная близорукость (миопия), особенно тяжелая форма, называемая дегенеративной близорукостью.
National Eye Institute
Здоровье
Национальный глазной институт является одним из 27 институтов и центров Национального института здравоохранения США, агентства Министерства здравоохранения и социальных служб США.
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