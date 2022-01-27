Обнаружен простой способ лечения плантарного фасциита
Это тяжёлое изматывающее для миллионов людей состояние можно успешно лечить с помощью инъекций собственного жира из живота. К такому выводу пришли ученые из Университета Питтсбурга.
Хронический плантарный фасциит представляет собой воспаление в области пятки и подошвы ступни. У многих своих жертв оно вызывает агонизирующую боль. Однако эксперимент с участием 14 жертв этого расстройства показал существование одного прежде неизвестного, но потенциально мощного метода лечения. Оказалось, что от боли можно избавиться посредством инъекций собственного жира пациента, взятого из области живота. Таким образом решаются сразу две проблемы - собственно фасциит и наличие лишнего веса.
Все добровольцы, которые прошли через эту методику, сообщили о значительно большем уровне физической активности через 6 месяцев. Все они смогли снова заниматься спортом. А через год преимущества этой методики были ещё более значительными. Содержащиеся в жире с живота стволовые клетки усиливают заживляющие процессы в ступнях.
Жир в области живота и бёдер богат стволовыми клетками. Эти удивительные клетки могут использоваться в качестве сырого материала для разного рода восстанавливающих процессов. Они способны трансформироваться в любую клетку нашего организма, включая мышцы и кровь. Их уже используют для борьбы с целым рядом расстройств от износа коленного сустава до нарушений в области сердца. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Питтсбурга
Здоровье
общественный исследовательский университет в городе Питтсбург, штат Пенсильвания, США, основан в 1787 году. Знаменит медицинскими исследованиями.
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