Как проявляется рак: признак в моче, с которым нужно обращаться к врачу
Рак иногда проявляется признаками, заметить которые можно при посещении туалета, вот почему врачи советуют не брезговать рассматривать содержимое унитаза.
Если вы зашли в туалет, чтобы помочиться, не спешите жать кнопку сливного бачка – посмотрите для начала, как выглядит ваша моча. Заметив ее покраснение или присутствие фрагментов крови, насторожитесь и подумайте о том, чтобы поговорить с врачом.
«Появление крови в моче может быть следствием серьезных изменений в организме, и его всегда нужно исследовать», - заявил в интервью британский уролог Ричард Вини.
Врач объяснил, почему в моче может появиться кровь.
- Люди, принимающие определенные лекарства (например, препараты для разжижения крови), сталкиваются с подобным признаков, и в их случае обычно это не означает что-то серьезное и опасное. Тем не менее, говорит уролог, о появившейся крови лучше сообщить врачу.
- Когда выделение крови в мочу сопровождается болью, причинами обычно являются инфекция или камни в мочевыводящих путях.
«Более тревожно, когда кровь в моче появляется без болевых ощущений – это может означать возникший в организме рак», - предупредил медик.
Рак почки. Кровь в моче – один из характерных признаков этого вида рака. Если он обнаруживается на ранней стадии, то во многих случаях терапия оказывается успешной. Однако если опухоль распространяется за пределы почек, шансы излечиться слишком ничтожны.
Вот другие симптомы, которые могут наблюдаться при раке почки.
- Постоянная боль в пояснице или боку, чуть ниже ребер.
- Шишка или припухлость в боку (хотя рак почки часто бывает слишком мал, чтобы его можно было почувствовать).
Еще одним видом рака, которому присущ «кровавый» симптом, является рак предстательной железы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими признаками проявляется злокачественная опухоль, возникшая в предстательной железе.
Ричард Вини (Richard Viney)
Здоровье
уролог-консультант в больнице королевы Елизаветы в Бирмингеме (Великобритания)
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