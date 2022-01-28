Как проявляется рак: признак в моче, с которым нужно обращаться к врачу

«Появление крови в моче может быть следствием серьезных изменений в организме, и его всегда нужно исследовать», - заявил в интервью британский уролог Ричард Вини.

Люди, принимающие определенные лекарства (например, препараты для разжижения крови), сталкиваются с подобным признаков, и в их случае обычно это не означает что-то серьезное и опасное. Тем не менее, говорит уролог, о появившейся крови лучше сообщить врачу.

Когда выделение крови в мочу сопровождается болью, причинами обычно являются инфекция или камни в мочевыводящих путях.

«Более тревожно, когда кровь в моче появляется без болевых ощущений – это может означать возникший в организме рак», - предупредил медик.

Постоянная боль в пояснице или боку, чуть ниже ребер.

Шишка или припухлость в боку (хотя рак почки часто бывает слишком мал, чтобы его можно было почувствовать).