Простой способ помогает снова уснуть тем, кто просыпается среди ночи

«Стимуляция блуждающего нерва оказывает терапевтический эффект, в основном, благодаря его расслабляющим и противовоспалительным свойствам».

Многие людям хорошо известно: преждевременное пробуждение среди ночи может стать чем-то вроде дурной привычки, заставляющей открывать глаза в неподходящее время снова и снова. Тем, кому необходимо утром быть бодрым и свежим, это может серьезно осложнить жизнь из-за недосыпа – особенно, если учесть, что заснуть в таких обстоятельствах бывает очень тяжело, несмотря на все старания.Между тем, существует простой способ, эффективно помогающий засыпать при неожиданном пробуждении среди ночи: он состоит в том, чтобы подвергать охлаждению блуждающий нерв. В частности, можно воспользоваться пакетом с замороженными овощами, поместив его на середину груди (предварительно обмотав слоем ткани).Почему этот способ помогает?Блуждающий нерв начинается в головном мозге и проходит через шею, грудь и живот. Он является частью вегетативной нервной системы, участвует в процессах, снижающих частоту сердечных сокращений и уровня артериального давления, помогающих ощущать спокойствие и расслабление. Например, блуждающий нерв воздействует на определенные мышцы сердца, способствуя замедлению сердечного ритма.Кладя замороженный пакет на грудь, мы стимулируем работу блуждающего нерва, благодаря которой организм успокаивается и возникает необходимый эффект сонливости. Действие этого механизма объяснил доктор Дэвид Клэнси (Ланкастерский университет), рассказавший в интервью, что сам нередко использует пакет с заморозкой, чтобы быстрее уснуть ночью.Ученый сообщил, что стимуляция блуждающего нерва и ее позитивные эффекты активно изучаются наукой в последнее время. Считается, что данный метод может быть эффективным в борьбе депрессией, сердечными заболеваниями, эпилепсией, хроническими головными болями. Например, устройство, стимулирующее нерв, которое можно имплантировать под кожу, одобрено для лечения депрессии и эпилепсии в США.Методики глубокого дыхания и медитаций также влияют на тонус блуждающего нерва, позволяя добиваться более благополучного психоэмоционального состояния. Исследования показали, что практика медитаций и йога способствуют смягчению симптомов стресса и тревоги именно благодаря данному эффекту.Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах , говорящих, что человек страдает бессонницей.