Ученые назвали особенность, резко повышающую риск диабета

«Женщинам, рожавшим младенца с макросомией, рекомендуется как можно раньше пройти обследование на диабет 2 типа, поскольку макросомия может быть маркером гестационного диабета», - рассказывает Корри Миллер, ассистент клинического профессора в Гавайском университете.

Миллионы человек во всем мире страдают от диабета — заболевания, влияющего на способность организма правильно вырабатывать или использовать инсулин. При этом у еще большего числа присутствует преддиабет. Многие люди имеют более высокий риск развития диабета. И это особенно актуально для женщин с одной особенностью.Речь идет о беременности и родах. В частности, о рождении крупного ребенка. Эксперты говорят, что вес ребенка при рождении может влиять на здоровье матери в долгосрочной перспективе. Если ребенок весит четыре и более килограмма при родах, то речь идет о макросомии. Она повышает риск развития диабета у матери.Результаты исследования были опубликованы в журнале Maternal Health, Neonatology and Perinatology. Причинно-следственная связь была двунаправленной. В частности, наличие диабета может повысить вероятность рождения ребенка весом в четыре килограмма и более, но и рождение ребенка с таким весом может повысить вероятность развития диабета.В некоторых случаях может проявляться гестационный диабет. В этом случае во время беременности плацента женщины вырабатывает гормон, который препятствует эффективному использованию инсулина организмом.Ранее ученые назвали особенность, предсказывающую скорую смерть