Появление Омикрона сделало коронавирус менее тяжелым - врачи CDC
Количество случаев COVID-19 увеличилось с появлением варианта Omicron, но тяжесть заболевания, по-видимому, не увеличилась, согласно исследованию Центров США по контролю и профилактике заболеваний.
А. Даниэль Юлиано, доктор медицины, из группы экстренного реагирования CDC COVID-19, и ее коллеги, изучили данные из трех систем эпиднадзора и большой базы данных здравоохранения, чтобы понять тяжесть заболевания и использование медицинских услуг, связанных с появлением Омикрона в США.
Множественные показатели оценивались по трем периодам высокой передачи COVID-19: с 1 декабря 2020 г. по 28 февраля 2021 г. (зима 2020–2021 гг.); с 15 июля по 31 октября 2021 г. (преобладание дельты); и с 19 декабря 2021 г. по 15 января 2022 г. (преобладание омикрон).
Исследователи обнаружили, что в течение периода Omicron было зарегистрировано самое высокое ежедневное семидневное скользящее среднее на сегодняшний день случаев (798 976 ежедневных случаев в период с 9 по 15 января 2022 г.), посещений отделений неотложной помощи (48 238) и госпитализаций (21 586). по сравнению с предыдущими периодами, самая высокая ежедневная семидневная скользящая средняя смертей была ниже во время Омикрона (1854 смерти).
Максимум 20,6% укомплектованных стационарных коек использовалось для пациентов с COVID-19 в период Омикрон, что на 3,4 и 7,2% выше, чем в зимний период 2020–2021 годов и в дельта-периоды соответственно; отделение интенсивной терапии (ОИТ) использование коек не увеличилось в такой же степени.
По сравнению с предыдущими периодами, в течение периода Омикрон средняя продолжительность пребывания и процент поступивших в отделение интенсивной терапии, получивших инвазивную искусственную вентиляцию легких и умерших в больнице, были ниже.
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А. Даниэль Юлиано
Здоровье
Доктор медицины группы экстренного реагирования CDC (США).
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