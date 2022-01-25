Что такое "Стелс" Омикрон? Симптомы нового Омикрона
Имеющиеся на сегодняшний день отчеты предполагают, что подвариант Omicron BA.2 может обогнать другие штаммы Omicron, что усиливает опасения, что в ближайшем будущем он может вызвать более крупные волны COVID-19.
Исследования дали надежду на то, что Omicron вызывает менее серьезные симптомы, чем его предшественники, но сохраняются опасения по поводу появления нового, более надежного варианта COVID-19. Ученые предположили, что новый подштамм BA.2 может быть сложнее выявить с помощью обычных методов тестирования. Однако нет никаких доказательств того, что этот вариант может быть более опасным.
Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании пометило BA.2 как «вариант, находящийся в процессе изучения» после того, как ранние данные показали, что он может быть более трансмиссивным и лучше уклоняться от вакцин, чем предыдущие штаммы.
В отчетах Всемирной организации здравоохранения утверждается, что Omicron, известный с научной точки зрения как B.1.1.529, имеет три основных подварианта: BA.1, BA.2 и BA.3. Возникновение нового штамма BA.2 в Дании связано вызвало обеспокоенность после того, как страна объявила, что на него приходится почти половина случаев.
Остается неясным, вызывают ли подварианты Омикрона набор симптомов, отличный от их предшественника. Согласно исследовательскому приложению ZOE Covid, наиболее распространенными симптомами варианта Omicron являются насморк, головная боль, усталость, чихание и боль в горле. Но появляется все больше доказательств того, что симптомы Омикрона могут быть самыми разнообразными, в некоторых случаях сильно отличающимися от симптомов предыдущих штаммов.
В отчетах описывались проблемы со зрением, потеря аппетита, боль в ушах и мышечная боль.
Большое количество исследований подтвердило, что Омикрон вызывает более легкое заболевание и что третья доза вакцины COVID-19 обеспечивают хорошую защиту от него.
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ZOE Covid Symptom
Здоровье
Исследование симптомов COVID - это приложение для эпидемиологических исследований COVID-19, которое работает на Android и iOS. Это сотрудничество между Королевским колледжем в Лондоне, больницами Гая и Сент-Томаса и Zoe Global Limited.
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