Поддержка матери и друзей формирует самооценку подростков

«Нам не удалось найти доказательств того, что поддержка друзья для подростков важнее», - отмечает Лаурсен.

Новое продольное исследование показало, как на самооценку подростков влияют родители и друзья. Ученые подтвердили данные прошлых исследовании о том, что молодежь, которая не ощущает должной поддержки от родителей и друзей, имеет более низкую самооценку. Интересно, что родительская поддержка, а особенно от матерей, оказалась для подростков намного важнее дружеской.Руководил исследованием доктор Бретт Лаурсен из Атлантического университета Флориды. Ученые рассмотрели отчеты четырех групп, изучивших более двух тысяч молодых подростков (в возрасте от 10 до 14 лет) из Канады и США. Исследователи стремились проверить два утверждения: близкие отношения с друзьями и родителями повышают уровень самооценки подростков; и поддержка друзей может компенсировать ее недостаток со стороны родителей.Результаты исследования, опубликованные в журнале Developmental Psychology, показали, что поддержка со стороны матерей и поддержка друзей были связаны с улучшением самооценки. Но не было никаких доказательств того, что позитивные отношения с друзьями защищают от заниженной самооценки, возникающей из-за плохих отношений с родителями. Эти результаты противоречат популярным представлениям о роли друзей и родителей в самооценке подростков.Ранее ученые объяснили, какие дети склонны набирать лишний вес