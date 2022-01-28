Врач рассказала, как уменьшить боли при менструации

тёплая ванна или душ;

умеренная, но регулярная физическая нагрузка;

иногда — остеопатия, специальные диеты, прием витаминов;

по назначению лечащего врача, можно прибегнуть к помощи обезболивающих (при высокой интенсивности боли прием начинается за 1-2 дня до менструации), комбинированных оральных контрацептивов и внутриматочной спирали.

«При неэффективности одного, возможны комбинации нескольких методов. Эффективность лечения оценивается через 3 месяца», — добавила специалист.

Перед применением необходима очная консультация врача!

Прежде всего, врач обозначила, для того, чтоб определиться с тактикой устранения боли понадобится осмотр врача. Так, различают два вида дисменореи — первичную и вторичную.При первичной дисменорее, свою эффективность показали:Вторичная же дисменорея становится следствием заболевания. Поэтому для ее устранения потребуется лечение первопричины.