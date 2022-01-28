Врач рассказала, как уменьшить боли при менструации

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Девушка держится за живот

Гинеколог Елизавета Осетрова назвала эффективные методы облегчения болезненной менструации.

Прежде всего, врач обозначила, для того, чтоб определиться с тактикой устранения боли понадобится осмотр врача. Так, различают два вида дисменореи — первичную и вторичную.

При первичной дисменорее, свою эффективность показали:

  • тёплая ванна или душ;
  • умеренная, но регулярная физическая нагрузка;
  • иногда — остеопатия, специальные диеты, прием витаминов;
  • по назначению лечащего врача, можно прибегнуть к помощи обезболивающих (при высокой интенсивности боли прием начинается за 1-2 дня до менструации), комбинированных оральных контрацептивов и внутриматочной спирали.

«При неэффективности одного, возможны комбинации нескольких методов. Эффективность лечения оценивается через 3 месяца», — добавила специалист.

Вторичная же дисменорея становится следствием заболевания. Поэтому для ее устранения потребуется лечение первопричины.

Перед применением необходима очная консультация врача!
Елизавета Осетрова
Елизавета Осетрова
Здоровье
Гинеколог, онколог
Теги : Елизавета Осетрова, обезболивание, менструальные боли