Врач рассказала, как уменьшить боли при менструации
Гинеколог Елизавета Осетрова назвала эффективные методы облегчения болезненной менструации.
Прежде всего, врач обозначила, для того, чтоб определиться с тактикой устранения боли понадобится осмотр врача. Так, различают два вида дисменореи — первичную и вторичную.
При первичной дисменорее, свою эффективность показали:
- тёплая ванна или душ;
- умеренная, но регулярная физическая нагрузка;
- иногда — остеопатия, специальные диеты, прием витаминов;
- по назначению лечащего врача, можно прибегнуть к помощи обезболивающих (при высокой интенсивности боли прием начинается за 1-2 дня до менструации), комбинированных оральных контрацептивов и внутриматочной спирали.
«При неэффективности одного, возможны комбинации нескольких методов. Эффективность лечения оценивается через 3 месяца», — добавила специалист.
Вторичная же дисменорея становится следствием заболевания. Поэтому для ее устранения потребуется лечение первопричины.
Перед применением необходима очная консультация врача!
Елизавета Осетрова
Здоровье
Гинеколог, онколог
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