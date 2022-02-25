Оральные контрацептивы: преимущества и возможные осложнения

«При приёме КОК, врача следует посещать раз в год, для исключения осложнений и определения возможности дальнейшего приёма», — предупредила специалист.

Преимущества

Возможные осложнения

1. У женщин, склонных к тромбообразованию и с неблагоприятной наследственностью возможны венозные и артериальные тромбозы.

2. Вероятные изменения активности печеночных ферментов и повышение вязкости желчи — особенно актуально для женщин с заболеваниями печени и желчного пузыря.

По словам эксперта, воздействие на организм человека этой группы препаратов разнится. Они обладают как рядом преимуществ, так и рисками некоторых осложнений.Прежде всего, врач отметила их высокую контрацептивную эффективность. К положительным моментам относится и снижение риска рака яичников и эндометрия, воспалительных заболеваний органов малого таза, благодаря сгущению цервикальной слизи (при этом важно понимать, что КОК не обеспечивает защиту от ИППП️), проявлений гиперандрогении (гирсутизм, акне, алопеция), а также, за счет подавления овуляции, выступает способом профилактики кист яичников.Также следует отметить их контроль над менструальным циклом: в случае необходимости можно отсрочить менструацию, уменьшить ее объемы и болезненные ощущения и снизить проявления ПМС.В целом, среди недостатков приема КОК можно выделить два направления в рисках осложнения.Кроме того, важно учитывать, что у КОК есть достаточно обширный список противопоказаний. Поэтому перед применением, во избежание опасных для здоровья и жизни последствий, необходима очная консультация врача.