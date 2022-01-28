Врач перечислила критерии депрессии
Психиатр Лариса Малышко рассказала, по каким признакам можно определить наличие депрессии.
Часто за депрессию принимают плохое настроение, однако, по словам специалиста это не совсем так.
Основными признаками этого распространённого психического расстройства выступают:
- ухудшение настроения;
- утрата интересов и неспособность получать удовольствие;
- чрезмерная утомляемость.
Дополнительных симптомов депрессии намного больше, к ним относятся:
- бессонница, ночные и ранние пробуждения;
- снижение концентрации внимания;
- пониженная самооценка, неуверенность в себе;
- идеи виновности и уничижения;
- мрачная и пессимистичная оценка будущего;
- направленные на самоповреждение или суицид идеи или действия;
- ухудшение аппетита;
- чувство тревоги.
«Для постановки диагноза требуется как минимум 2 из первых трёх симптомов и 2 из дополнительных, а также продолжительность не менее 2-х недель», — подчеркнула эксперт.
Лариса Малышко
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