Врач перечислила критерии депрессии

ухудшение настроения;

утрата интересов и неспособность получать удовольствие;

чрезмерная утомляемость.

бессонница, ночные и ранние пробуждения;

снижение концентрации внимания;

пониженная самооценка, неуверенность в себе;

идеи виновности и уничижения;

мрачная и пессимистичная оценка будущего;

направленные на самоповреждение или суицид идеи или действия;

ухудшение аппетита;

чувство тревоги.

«Для постановки диагноза требуется как минимум 2 из первых трёх симптомов и 2 из дополнительных, а также продолжительность не менее 2-х недель», — подчеркнула эксперт.

Часто за депрессию принимают плохое настроение, однако, по словам специалиста это не совсем так.Основными признаками этого распространённого психического расстройства выступают:Дополнительных симптомов депрессии намного больше, к ним относятся: