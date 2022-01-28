Названы опасные ошибки при попытке очистить дыхательные пути от инородного тела

«А если ребенок уже без сознания, можно вывихнуть шейные позвонки», — предупредила специалист.

Нередки случаи, когда в дыхательные пути ребенка попадает инородное тело. Чаще всего такими предметами становятся игрушки или другие мелкие детали. Для того, чтобы оказать ребенку первую помощь, и не навредить ему еще больше важно не совершать некоторых ошибок.Так, наиболее вредоносная ошибка в этой ситуации — паника. Такое состояние парализует ум и не дает действовать здраво.Важно не пытаться втащить предмет, руками, если он находится не в ротовой полости, а в ротоглотке. Такие действия могут привести к проталкиванию инородного тела еще дальше.Помимо этого, нельзя переворачивать малыша вверх ногами и трясти его. В такой ситуации может произойти спазм гортани, который сведет попытки извлечения инородного тела к нулю.Если ребенок кашляет, не следует ему мешать.