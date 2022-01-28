Врач рассказала, как отличить грипп от ОРВИ

«В группе риска: дети, пожилые люди, беременные женщины, люди с иммунодефицитом и сопутствующими хроническими заболеваниями», — предупредила врач.

резкое начало, вплоть до того, что человек может определить начало заболевания с точностью до часа;

трудно поддающаяся снижению температура 38-40 О С;

С; сильная головная боль;

боли в мышцах и суставах;

боязнь света;

слабовыраженные насморк и кашель.

Прежде всего, специалист подчеркнула: грипп — это не просто ОРВИ. Согласно данным ВОЗ ежегодные эпидемии гриппа становятся причиной смерти от 300 до 600 тысяч человек.Несмотря на то, что симптомы гриппа часто можно принять за проявление обычной простуды, по некоторым признакам его все-таки можно заподозрить. Так, для гриппа характерны:При первых подозрениях на грипп, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.