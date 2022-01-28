Врач рассказала, как отличить грипп от ОРВИ
Педиатр Полина Пономаренко назвала отличительные черты гриппа.
Прежде всего, специалист подчеркнула: грипп — это не просто ОРВИ. Согласно данным ВОЗ ежегодные эпидемии гриппа становятся причиной смерти от 300 до 600 тысяч человек.
«В группе риска: дети, пожилые люди, беременные женщины, люди с иммунодефицитом и сопутствующими хроническими заболеваниями», — предупредила врач.
Несмотря на то, что симптомы гриппа часто можно принять за проявление обычной простуды, по некоторым признакам его все-таки можно заподозрить. Так, для гриппа характерны:
- резкое начало, вплоть до того, что человек может определить начало заболевания с точностью до часа;
- трудно поддающаяся снижению температура 38-40ОС;
- сильная головная боль;
- боли в мышцах и суставах;
- боязнь света;
- слабовыраженные насморк и кашель.
При первых подозрениях на грипп, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
Полина Пономаренко
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