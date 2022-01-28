Врач рассказала, как помочь ребенку при прорезывании зубов

силиконовый массажер;

грызунки (отдавать предпочтение следует холодным с жидким содержимым);

по рекомендации врача - обезболивающие препараты;

специальные гели.

"Нельзя использовать гели на основе лидокаина и бензокаина, так как это может привести к передозировке и летальному исходу", - предупреждает эксперт.

Период, когда у ребенка начинают резаться зубы, в большинстве случаев становится непростым испытанием как для родителей, так и для самого ребенка. Для того, чтобы облегчить этот процесс, специалист рекомендует прибегнут к несложным, но эффективным методам.Так, оказать ребенку помощь можно применяя: