Врач рассказала, как помочь ребенку при прорезывании зубов

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Ребенок улыбается

Педиатр Кристина Никитина рассказала, как облегчить процесс "появления на свет" зубов для ребенка.

Период, когда у ребенка начинают резаться зубы, в большинстве случаев становится непростым испытанием как для родителей, так и для самого ребенка. Для того, чтобы облегчить этот процесс, специалист рекомендует прибегнут к несложным, но эффективным методам.

Так, оказать ребенку помощь можно применяя:

  • силиконовый массажер;
  • грызунки (отдавать предпочтение следует холодным с жидким содержимым);
  • по рекомендации врача - обезболивающие препараты;
  • специальные гели.

"Нельзя использовать гели на основе лидокаина и бензокаина, так как это может привести к передозировке и летальному исходу", - предупреждает эксперт.
Кристина Никитина
Кристина Никитина
Здоровье
Педиатр
Теги : Кристина Никитина, прорезывание зубов, помощь детям