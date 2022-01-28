Врач рассказала, как помочь ребенку при прорезывании зубов
Педиатр Кристина Никитина рассказала, как облегчить процесс "появления на свет" зубов для ребенка.
Период, когда у ребенка начинают резаться зубы, в большинстве случаев становится непростым испытанием как для родителей, так и для самого ребенка. Для того, чтобы облегчить этот процесс, специалист рекомендует прибегнут к несложным, но эффективным методам.
Так, оказать ребенку помощь можно применяя:
- силиконовый массажер;
- грызунки (отдавать предпочтение следует холодным с жидким содержимым);
- по рекомендации врача - обезболивающие препараты;
- специальные гели.
"Нельзя использовать гели на основе лидокаина и бензокаина, так как это может привести к передозировке и летальному исходу", - предупреждает эксперт.
Кристина Никитина
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Педиатр
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