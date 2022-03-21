Головная боль у ребенка: невролог рассказала, как действовать

Врач-невролог Аида Раисова, рассказала, как помочь ребенку, если у него случился приступ головной боли.







Эксперт отмечает, что многие родители, увы, не знают правильного алгоритма действий в этом случае и часто начинают действовать интуитивно или опираются на свой имеющийся опыт, не всегда эффективный.





«Многие начинают сразу давать ребенку аспирин или темпалгин. Открою страшную тайну — эти препараты вредны для ребенка», — говорит врач.

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Что можно сделать в домашних условиях?⠀Первым делом уложить ребенка в тихую комнату, выключить свет. Если вы в ресурсном состоянии, постарайтесь дать малышу эмоциональную поддержку.





Если головная боль не проходит, можно предложить обезболивающие препараты (парацетамол или ибупрофен), но важно запить их большим количеством воды — не меньше стакана.





Если возникли сопутствующие симптомы в виде тошноты или рвоты, можно принять противорвотную таблетку. Но важно учитывать рекомендации вашего семейного доктора. Ни в коем случае нельзя давать детям аспирин и но-шпу.



