Головная боль у ребенка: невролог рассказала, как действовать
Врач-невролог Аида Раисова, рассказала, как помочь ребенку, если у него случился приступ головной боли.
Эксперт отмечает, что многие родители, увы, не знают правильного алгоритма действий в этом случае и часто начинают действовать интуитивно или опираются на свой имеющийся опыт, не всегда эффективный.
«Многие начинают сразу давать ребенку аспирин или темпалгин. Открою страшную тайну — эти препараты вредны для ребенка», — говорит врач.
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Что можно сделать в домашних условиях?⠀Первым делом уложить ребенка в тихую комнату, выключить свет. Если вы в ресурсном состоянии, постарайтесь дать малышу эмоциональную поддержку.
Что можно сделать в домашних условиях?⠀Первым делом уложить ребенка в тихую комнату, выключить свет. Если вы в ресурсном состоянии, постарайтесь дать малышу эмоциональную поддержку.
Если головная боль не проходит, можно предложить обезболивающие препараты (парацетамол или ибупрофен), но важно запить их большим количеством воды — не меньше стакана.
Если возникли сопутствующие симптомы в виде тошноты или рвоты, можно принять противорвотную таблетку. Но важно учитывать рекомендации вашего семейного доктора. Ни в коем случае нельзя давать детям аспирин и но-шпу.
Предложите ребенку расслабляющий массаж, легко проработайте мышцы шеи, головы. Можно принять теплый душ, сделать совместную медитацию.
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Если головные боли случаются часто, рекомендуется консультация у профильного специалиста и последующее лечение с учетом поставленного диагноза.
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Перед приемом любых медикаментов обязательна консультация врача.
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Если головные боли случаются часто, рекомендуется консультация у профильного специалиста и последующее лечение с учетом поставленного диагноза.
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Перед приемом любых медикаментов обязательна консультация врача.
Аида Раисова
Здоровье
Врач-невролог, ботулинотерапевт
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