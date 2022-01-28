Лечение Омикрон-инфекции дома: что врачи советуют иметь в семейной аптечке

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плохое самочувствие

Семейную аптечку врачи советуют укомплектовать рядом средств, которые могут помочь в домашнем лечении коронавирусной инфекции.

Считается, что заражение Омикроном вызывает инфекцию в относительно мягкой форме с «простудными» симптомами, такими как кашель, лихорадка, насморк, першение в горле. Также возможны головные боли и боли в теле, потеря аппетита, тошнота, диарея. Снижение остроты болезни привело к тому, что большинство случаев Омикрон-инфекции теперь успешно подлежат домашней терапии – они требуют симптоматического лечения.

Чтобы бороться с умеренными симптомами и улучшить свое самочувствие, в аптечке дома следует иметь некоторые атрибуты и средства. Какие именно, рассказали врачи из Института Роберта Коха (Германия).
  • Клинический термометр.
  • Жаропонижающий препарат (например, парацетамол)
  • Обезболивающее (например, ибупрофен).
  • Назальный спрей (предпочтительно физиологический раствор).
  • Средство от кашля.
  • Чай или леденцы из шалфея: помогают при боли в горле и кашле.
  • Достаточно носовых платков.
Как помочь себе при заражении Омикроном?

Отдых. Медики советуют заболевшим отдыхать и не переутомлять свой организм, отказаться на время от спорта.
Лечение симптомов. Ибупрофен помогает при головных болях и болях в теле. При насморке лучше всего использовать назальный спрей с натуральным солевым раствором. Полоскание горла раствором шалфея или солевым раствором помогает при боли в горле.

Следить за температурой. Небольшое повышение температуры до 39 градусов снижать не нужно – такой жар помогает организму бороться с болезнетворными микроорганизмами, гибнущими в среде выше 37 градусов.

Температура более 39 градусов говорит о лихорадке. При таких показателях можно использовать парацетамол, холодные компрессы.

Если температура тела поднимается выше 40 градусов по Цельсию или лихорадка держится дольше двух-трех дней, нужно обязательно обратиться к врачам.

Пить воду. Врачи рекомендует: на каждый градус температуры выше 37 организму ежедневно требуется от половины до одного литра жидкости, предпочтительно чистой воды.

Витамины и минералы. В период болезни важно хорошо питаться: организм должен быть обеспечен необходимыми ему витаминами и минералами. Тем, кто страдает потерей аппетита и не может нормально есть, будут небесполезны препараты с витамином С и цинком.

Когда необходим врач. При ухудшении симптомов лечение Омикрон инфекции дома продолжаться не должно – в этом случае нужно обязательно обратиться к врачу.

Что значит ухудшение симптомов.
  • Возникают проблемы с дыханием, сильная одышка.
  • Ощущается головокружение.
  • Кожа приобретает синий оттенок.
Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах Омикрон-инфекции, которые важно уметь замечать всем.

Институт Роберта Коха (Robert Koch Institute – RKI)

Здоровье

федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней

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