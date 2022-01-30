Заражение Омикроном: два симптома, которые все чаще указывают на него

«Омикрон может сильнее ударить по пожилым людям, а также имеющим диабет или сердечные заболевания».

В последнее время появляются данные о том, что заболевание, вызываемое Омикроном, протекает менее тяжело в сравнении с предыдущими вариантами. Исследование Калифорнийского университета в Беркли показало, что риск умереть от заражения новым штаммом коронавируса на 91 процент ниже, чем от заражения ранее доминировавший Дельты. Однако воспринимать Омикрон как легкую инфекцию все же не стоит. Заражением им может представлять угрозу для людей, чей иммунитет ослаблен в силу хронических патологий, других факторов. Южноафриканский врач Анжелика Кутзи заявила в интервью, чтоТакже при Омикрон-инфекции сохраняется риск осложнений в кровеносных сосудах, образования тромбов.Исчезнувший аппетит все чаще проявляется как симптом заражения Омикроном, об этом сообщает издание Mirror, ссылаясь на исследователей проекта ZOE COVID Symptom Study. По их словам, во время разгула Дельта-штамма данный признак не был таким типичным.Кстати, пропажа аппетита как признак Омикрон-инфекции свойственна и детям.В случае заражения Омикроном возможна обильная ночная потливость. Нередко ее ощущают люди, у которых также наблюдаются лихорадка и боли в теле.Часть детей при заражении покрываются сыпью. Также у них проявляется усталость, головные боли и потеря аппетита. У некоторых детей возникают простудные симптомы, кашель и лихорадка, также встречаются проблемы с желудочно -кишечным трактом.Также медики предупреждают, что у детей, молодых людей Омикрон-инфекция может вызывать фебрильные судороги. В редких случаях могут возникнуть серьезные проблемы с дыханием, требующие госпитализации и вентиляции легких.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи советуют иметь в семейной аптечке для лечения Омикрон-инфекции.