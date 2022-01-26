Омикрон: названы «самые важные» признаки, которые следует замечать
За время мутации коронавируса и к моменту появления штамма Омикрон инфекция приобрела новый набор признаков, чем вариант, распространившийся по миру два года назад.
В начале пандемии основными симптомами вируса были сухой кашель, потеря обоняния, лихорадка, одышка. Заметить эти признаки было легко, к тому же благодаря им COVID-19 отличался от вирусов, вызывавших сезонные болезни. С тех пор вирус «короны» мутировал, и доминирующий сегодня вариант Омикрон имеет совершенно иной набор симптомов.
Ученые Королевского колледжа Лондона, разработавшие приложение для отслеживания тех состояний, которыми может проявляться заражение Омикроном ZOE COVID Symptom Study, отмечают, что нарушенное обоняние по-прежнему остается симптомом коронавирусной инфекции. Однако сейчас оно во многих случаях не исчезает, как раньше, а меняется качественно, например, становится более слабым или заставляет человека испытывать паросмию, дисгевзию.
В отличие от своих предшественников Омикрон, заражая людей, может не вызывать однозначного ухудшения самочувствия. Его признаки могут быть «смазанными», напоминать другие проблемы – простуду, несварение, растяжение мышц, переутомление. Некоторые симптомы могут казаться странными, необычными – в частности, это могут быть трудности с проглатыванием пищи, звуки в голове и ушах (тиннитус), выпадение волос, низкая температура тела. Иногда Омикрон-инфекция протекает настолько мягко, что человек ее фактически не замечает, но в этом случае возрастает риск того, что бессимптомный носитель будет заражать других.
Специалистами проекта ZOE были названы «самые важные» признаки, которые следует замечать.
- Першение, боль в горле.
- Боль в пояснице, в целом телесные боли и ломота.
- Насморк, заложенность носа.
- Головная боль.
- Усталость.
- Чихание.
- Ночные поты.
- Озноб и лихорадка.
В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения указывает на возможность таких симптомов, как диарея, спутанность сознания, потеря аппетита, боли в суставах, кожная сыпь, раздражение глаз. Многие специалисты в связи с этим говорят, что при изменившемся самочувствии следует пройти тестирование, независимо от конкретных симптомов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой «ушной признак» заражения Омикроном становится все более массовым.
ZOE COVID Symptom Study
Здоровье
приложение для отслеживания симптомов и других важных данных у людей с коронавирусом, разработанное учеными Королевского колледжа Лондона в сотрудничестве с рядом больниц.
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