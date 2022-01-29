Дефицит витамина B12: 4 изменения в поведении, которые могут сигнализировать о нехватке
Дефицит витамина B12, также известный как фолиево-дефицитная анемия, может вызывать различные симптомы. Предупреждающие знаки могут развиваться быстро и быть крайне вредными для здоровья. Вот 4, которые могут повлиять на ваше поведение.
Дефицит витамина B12 затрагивает около шести процентов людей в возрасте до 60 лет. Однако с возрастом эта статистика увеличивается до 20 процентов. NHS сообщает, что симптомы этого дефицита могут развиваться постепенно.
Но если оставить их без лечения, симптомы «вредного» дефицита усугубятся. Дефицит этого витамина может привести к различным проблемам со здоровьем, таким как фолиево-дефицитная анемия.
Анемия — это состояние, при котором у вас меньше эритроцитов, чем обычно, или у вас низкий уровень гемоглобина. Гемоглобин — это вещество, которое переносит кислород и содержится в эритроцитах.
NHS сообщает, что когда у вас развивается эта анемия, вы можете испытывать изменения в своем поведении.
Эти предупреждающие изменения включают:
- Раздражительность
- Изменения в том, как вы думаете, чувствуете и ведете себя
- Отказаться в вашем суждении
- Депрессия
Кроме того, витамин B12 участвует в производстве химических веществ в мозге, влияющих на настроение и другие функции мозга. Например, некоторые данные связывают это с депрессией.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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