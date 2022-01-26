Назван простой физический способ продлить жизнь на годы

«Всего 10 минут дополнительных упражнений в день снижают годовой уровень смертности на 7 процентов. Двадцать минут – на 13 процентов, а полчаса – на 17 процентов», - констатируют сотрудники Национального института здравоохранения в Мэриленде.

Исследование с участием почти 5000 человек показало, что существует простой способ продлить жизнь на годы – он состоит в том, чтобы тратить 10 минут в день на физическую активность.Их выводы базируются на результатах наблюдений за людьми возрастом от 40 до 85 лет, которые по заданию ученых носили на себе акселерометры. Исследователи отмечают, что продлению жизни может способствовать даже 10-минутная ходьба пешком в ежедневном формате. Прогулки или езда на велосипеде полезны как для физического, так и для психического здоровья, подчеркивают научные эксперты.По их словам, это простой, но эффективный способ борьбы с малоподвижностью, ожирением и одиночеством, которые давно известны как факторы, укорачивающие человеческую жизнь.Напомним, большинству здоровых взрослых людей врачи рекомендуют тратить на физическую активность не менее 150 минут в неделю. Если это интенсивная аэробная активность, то достаточно 75 минут в неделю.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом была названа категория людей , наиболее восприимчивых к заражению Омикроном.