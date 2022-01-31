Чем опасны лекарства от изжоги
Многие хорошо знают, что для борьбы с изжогой необходимо употреблять препараты из категории антацидов. Как и все другие лекарства они не избавлены от некоторых весьма неприятных побочных эффектов.
Активными ингредиентами антацидов являются кальций, алюминий, бикарбонат натрия и магний. Именно они нейтрализуют симптомы изжоги. В некоторые антациды входят и другие лекарства вроде альгината, покрывающего пищевод защитным слоем, и уменьшающего метеоризм симетикона. Антациды облегчают симптомы из-за избытка кислоты в желудке, они применяются при кислотном рефлюксе, газообразовании и вздутии. Когда антациды принимаются слишком долго, они могут спровоцировать запор или диарею. Особенно часто это наблюдается при приёме антацидов на основе кальция и алюминия. И запор будет продолжаться вплоть до прекращения приёма антацидов. С другой стороны, они также могут вызвать и диарею, если в антацидах использовался магний.
Использование антацидов в высоких дозах может повлиять на уровень электролитов в крови, что спровоцирует мышечные проблемы вроде подергиваний, слабости и болезненности. Антациды на основе карбоната кальция при длительном применении иногда вызывают гиперкальциемию, почечную недостаточность различной степени и метаболический алкалоз. Содержащие кальций антациды также замечены в железодефицитной анемии, так как они подавляют всасывание железа желудком. Наконец, надо обращать пристальное внимание на взаимодействие этих лекарств с другими препаратами. Так, они могут нарушить всасывание лекарств, приводить к снижению концентрации в крови и ухудшению терапевтических эффектов, либо повышению токсичности.
Содержащие трисиликат магния и гидроксид магния антациды могут связываться с такими препаратами, как тетрациклиновые и фторхинолоновые антибиотики, препятствуя их всасыванию и терапевтическому эффекту. Бикарбонат натрия значительно влияет на кислотность мочи, что может изменить почечную элиминацию некоторых лекарств. Поэтому крайне важно использовать антациды с осторожностью, особенно у пациентов с хроническими заболеваниями, такими как сердечная недостаточность, почечная недостаточность, цирроз печени. Также должны быть осторожны люди, соблюдающие диету с низким содержанием натрия, пациенты с гиперпаратиреозом и камнями в почках. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
The Health Site
Здоровье
Портал познавательной информации о здоровье и красоте в Индии
Оставить комментарий