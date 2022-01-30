Дефицит этого минерала провоцирует бессонницу и снижает уровень мелатонина

173 Фото: pexels.com
Дефицит этого минерала провоцирует бессонницу и снижает уровень мелатонина

Произведенный в шишковидной железе в головном мозге, мелатонин высвобождается в кровоток и облегчает цикл сна - бодрствования. Исследование, проведенное Viridian Nutrition, показало, что недостаток магния является «значительным» фактором недосыпания. 

Вырабатываемый шишковидной железой в головном мозге, мелатонин высвобождается в кровоток и облегчает цикл сна-бодрствования. 

Эйми Бенбоу, директор по питанию Viridian, прокомментировала результаты исследования.
«Плохой сон может повлиять на каждый аспект нашей повседневной жизни», — сказала она. «И результаты нашего опроса показали, что огромное количество людей испытывают недостаток энергии и проблемы со сном».

Недостаток сна может повлиять на «качество жизни человека, механизмы выживания и общее счастье».

Говоря непосредственно о магнии и его роли в качестве сна, Бенбоу добавил:
«Магний имеет значительную пищевую ценность».

Эксперты Sleep Foundation согласились с тем, что магний «играет большую роль в регуляции сна». Он «помогает телу расслабиться» и улучшает симптомы бессонницы.

У меня бессонница?


Симптомы бессонницы включают:
  • Трудно заснуть
  • Пробуждение несколько раз в течение ночи
  • Ранний подъем и невозможность снова заснуть
  • Чувство усталости после пробуждения
  • Трудно вздремнуть в течение дня, даже если вы устали
  • Чувство усталости и раздражительности в течение дня
Продукты, богатые магнием:
  • Листовые зеленые овощи, такие как шпинат или мангольд
  • Орехи, бобовые и семена, включая кешью, миндаль, горох и фасоль
  • Йогурт и молоко
  • Тофу, соевое молоко и другие соевые продукты
  • Цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис
Ранее Медикфорум писал о симптомах Омикрона.
Эйми Бенбоу
Эйми Бенбоу
Здоровье
Директор по питанию Viridian.
Теги : дефицит магния, польза магния, бессонница