Дефицит этого минерала провоцирует бессонницу и снижает уровень мелатонина
Произведенный в шишковидной железе в головном мозге, мелатонин высвобождается в кровоток и облегчает цикл сна - бодрствования. Исследование, проведенное Viridian Nutrition, показало, что недостаток магния является «значительным» фактором недосыпания.
Вырабатываемый шишковидной железой в головном мозге, мелатонин высвобождается в кровоток и облегчает цикл сна-бодрствования.
Эйми Бенбоу, директор по питанию Viridian, прокомментировала результаты исследования.
«Плохой сон может повлиять на каждый аспект нашей повседневной жизни», — сказала она. «И результаты нашего опроса показали, что огромное количество людей испытывают недостаток энергии и проблемы со сном».
Недостаток сна может повлиять на «качество жизни человека, механизмы выживания и общее счастье».
Говоря непосредственно о магнии и его роли в качестве сна, Бенбоу добавил:
«Магний имеет значительную пищевую ценность».
Эксперты Sleep Foundation согласились с тем, что магний «играет большую роль в регуляции сна». Он «помогает телу расслабиться» и улучшает симптомы бессонницы.
У меня бессонница?
Симптомы бессонницы включают:
- Трудно заснуть
- Пробуждение несколько раз в течение ночи
- Ранний подъем и невозможность снова заснуть
- Чувство усталости после пробуждения
- Трудно вздремнуть в течение дня, даже если вы устали
- Чувство усталости и раздражительности в течение дня
- Листовые зеленые овощи, такие как шпинат или мангольд
- Орехи, бобовые и семена, включая кешью, миндаль, горох и фасоль
- Йогурт и молоко
- Тофу, соевое молоко и другие соевые продукты
- Цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис
Эйми Бенбоу
Здоровье
Директор по питанию Viridian.
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