Дефицит этого минерала провоцирует бессонницу и снижает уровень мелатонина

«Плохой сон может повлиять на каждый аспект нашей повседневной жизни», — сказала она. «И результаты нашего опроса показали, что огромное количество людей испытывают недостаток энергии и проблемы со сном».

«Магний имеет значительную пищевую ценность».

У меня бессонница?

Трудно заснуть

Пробуждение несколько раз в течение ночи

Ранний подъем и невозможность снова заснуть

Чувство усталости после пробуждения

Трудно вздремнуть в течение дня, даже если вы устали

Чувство усталости и раздражительности в течение дня

Листовые зеленые овощи, такие как шпинат или мангольд

Орехи, бобовые и семена, включая кешью, миндаль, горох и фасоль

Йогурт и молоко

Тофу, соевое молоко и другие соевые продукты

Цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис