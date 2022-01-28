Омикрон: врач называет «два менее известных симптома», которые следует знать

Насморк.

Головная боль.

Усталость (легкая или сильная).

Чихание.

Больное горло.

«Существуют два менее известных симптома, о которых важно знать, – боль в спине и головокружение», - сказала медик.

«Некоторые пациенты говорят о мучительных болях в нижней части спины и сильной миалгии», - уточняет Энн Мэри.