Омикрон: врач называет «два менее известных симптома», которые следует знать
Некоторые симптомы заражения Омикроном могут не ассоциироваться с коронавирусной инфекцией.
Хорошо известно, что заражение Омикроном вызывает у людей симптомы, напоминающие простуду. Чаще всего при этом врачи называют пять ключевых признаков инфекции.
- Насморк.
- Головная боль.
- Усталость (легкая или сильная).
- Чихание.
- Больное горло.
«Существуют два менее известных симптома, о которых важно знать, – боль в спине и головокружение», - сказала медик.
По словам врача, общая симптоматика коронавирусной инфекции заметно изменилась по сравнению с клиникой болезни, которую приходилось наблюдать в первую и вторую волны ковид-пандемии. Специалист констатирует, что в настоящее время боль в спине как возможный симптом заражения может встречаться чаще, чем исчезновение обоняния. В некоторых случаях такая боль бывает очень сильной.
«Некоторые пациенты говорят о мучительных болях в нижней части спины и сильной миалгии», - уточняет Энн Мэри.
Что касается головокружения, возможность такого проявления Омикрон-инфекции подтверждает и британская служба здравоохранения NHS. При этом отмечается, что подобное состояние может возникать во время острой фазы инфекции, а также при выздоровления или же сохраняться еще некоторое время в виде признака постковидного синдрома.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие два признака заражения Омикроном все чаще возникают у заболевших.
Энн Мэри (Ann Mary)
Здоровье
сотрудник Института медицинских наук и исследований Amrita, доктор медицины
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