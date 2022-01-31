Расположение предметов в доме может указать на слабоумие
Деменцию бывает трудно идентифицировать. Человеку с соответствующим диагнозом сложно осознать свою проблему. Эксперты отмечают, что обращая внимание на определенные признаки, проявляющиеся в раннем периоде, можно обнаружить соответствующие нарушения у близких. Люди с деменцией и их опекуны часто сообщают о том, что находят предметы домашнего обихода в неожиданных местах, не понимая, как они туда попали.
«Человек с ранними признаками деменции может класть привычные вещи в необычные места. Например, буханку хлеба в стиральную машину, деньги в духовку или жидкость для мытья посуды в холодильник», - рассказывают специалисты Института социального обеспечения Великобритании.
Они добавляют, что это происходит потому, что люди с деменцией могут не распознать знакомые предметы. Эксперты предупреждают, что это может сильно влиять на отношения больного деменцией с окружающими. Многие пациенты с деменцией уже страдают бредом. Невозможность найти какие-то вещи может привести к мыслям о краже или манипуляциях. В таком случае люди становятся более подозрительными и еще больше изолируются от окружающих. На самом деле, люди с деменцией часто обвиняют своих опекунов или членов семьи в краже.
«Бредовые идеи могут возникать на средней и поздней стадиях болезни Альцгеймера. Спутанность сознания и потеря памяти могут способствовать возникновению ложных убеждений», - рассказывают представители Ассоциация Альцгеймера.
Хотя многие случаи «краж» выдумываются людьми с деменцией, важно помнить, что они являются уязвимой группой и подвергаются повышенному риску насилия, в том числе финансового. Их особенно важно защитить от действий мошенников.
Ранее ученые назвали особенность, предсказывающую скорую смерть.
Института социального обеспечения Великобритании
Здоровье
Некоммерческая организация
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