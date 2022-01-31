Расположение предметов в доме может указать на слабоумие

«Человек с ранними признаками деменции может класть привычные вещи в необычные места. Например, буханку хлеба в стиральную машину, деньги в духовку или жидкость для мытья посуды в холодильник», - рассказывают специалисты Института социального обеспечения Великобритании.

«Бредовые идеи могут возникать на средней и поздней стадиях болезни Альцгеймера. Спутанность сознания и потеря памяти могут способствовать возникновению ложных убеждений», - рассказывают представители Ассоциация Альцгеймера.