Пряности снижают кровяное давление и «плохой» холестерин - вот, что нужно добавить в ваш чай
Некоторые обычно используемые специи для чая показали посредственное влияние на повышение уровня сахара в крови.
Исследование, проведенное Department of Human Nutrition, NWFP Agricultural University показало пользу пряных добавок, которые можно заварить самостоятельно или добавлять в чай.
Корица
Корица — широко используемая специя для чая, очищенная от коры дерева.Исследования на людях с диабетом второго типа изучали способность корицы улучшать уровень сахара в крови и уровень холестерина. В нем сравнивались уровни холестерина ЛПНП (плохого) и холестерина ЛПВП (хорошего) у людей после 40 дней употребления 6 граммов корицы в день или после 40 дней приема пустых капсул плацебо.
В группе плацебо не произошло изменений ЛПВП, ЛПНП или общего холестерина. Уровни ЛПНП улучшились в группе, принимавшей корицу, но 6 г корицы — это больше, чем большинство людей кладут в свой кофе.
Имбирь
Имбирь может снизить кровяное давление. В исследовании изучалось влияние употребления трех граммов специи в день в течение восьми недель среди группы старше 50 лет. Результаты показали статистически значимое снижение АД.
Черный перец
«Король специй» хорошо сочетается со многими блюдами, и то же самое относится и к чаю. Он содержит химический пиперин, противовоспалительные свойства которого доказаны исследованиями на животных. Воспаление является симптомом многих хронических заболеваний, таких как диабет, и может вызвать эскалацию симптомов.
Контроль воспалительной реакции может ограничить прогрессирование других симптомов.
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Department of Human Nutrition, NWFP Agricultural University
Здоровье
Кафедра питания человека, Сельскохозяйственный университет СЗПП, Пешавар, Пакистан.
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