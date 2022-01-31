Определенные кухонные привычки могут лишить человека здоровья
Медики утверждают, что некоторые кухонные привычки людей могут негативно влиять на состояние их здоровья.
Использование одной губки. Нередко губка для мытья посуды начинает использоваться на кухне для протирания и мытья разных предметов и поверхностей. Подобная привычка способствует тому, что губка быстро становится убежищем многочисленных вредных бактерий. Врачи советуют не только регулярно менять губку для посуды, но и не мыть ею больше ничего другого.
Разморозка на столешнице. Еще один совет от специалистов: из соображений здоровья и безопасности не нужно размораживать мясо на столе, так как это может превратить его поверхность в среду, где размножаются потенциально опасные микроорганизмы.
Ополаскивание мяса. Многие убеждены: первый шаг к приготовлению блюд из мяса – это его мытье. Но его ополаскивание под струей воды в кухонной раковине эксперты называют одной из тех бытовых привычек, которые могут лишить человека здоровья. Во многих случаях мясо вообще не требует омовения, термическая обработка эффективно «обеззараживает» его. Если же вы не можете не мыть, то лучше делать это в отдельной емкости – ополаскивание под краном дает брызги, которые распространяют бактерии по всем поверхностям вокруг.
Небрежная раскладка в холодильнике. Приготовленные продукты или блюда всегда должны храниться в нем накрытыми. Кроме того, продукты не должны соприкасаться, как и не должны храниться слишком долго. Неправильное хранение способствует прорастанию вредных микробов, потере основных питательных веществ и разрушению текстуры продуктов.
Пренебрежение чистотой. Варочные панели и разделочные доски необходимо регулярно и тщательно мыть, по возможности дезинфицировать. Кухонные полотенца и скатерти необходимо менять регулярно. Для вегетарианской и невегетарианской пищи необходимо использовать отдельные разделочные доски.
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