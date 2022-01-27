Врач допустил возможность заразиться Омикроном при употреблении пищи

«Риск попадания вируса в организм во время еды существует, если рядом с блюдом кто-то чихнул или закашлял. Подобные случаи уже фиксировали в первую волну коронавируса», - заметил Болибок.

Как следует из комментария врача, возможность заражения Омикроном при употреблении пищи совсем не исключенаИммунолог пояснил, что в этом случае нужно остерегаться блюд и закусок, не подвергающихся термической обработке. Также, допускает медик, заражение Омикрон-инфекцией может произойти, если микрочастицы инфицированной влаги попадают на поверхность посуды, столовых приборов.По словам Болибока, проглотив пищу, которая может содержать инфекционные частицы, человек не обязательно разболеется – благодаря соляной кислоте в желудке болезнетворные возбудители с большой вероятностью погибнут. Но при низкой кислотности, слабом иммунитете или у детей (у них выработка кислоты является слабой) определенный риск заражения все же присутствует.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при заражении Омикроном может развиваться опасный мультивоспалительный синдром