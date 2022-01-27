Врач допустил возможность заразиться Омикроном при употреблении пищи
По мнению врача иммунолога Владимира Болибока, определенный риск заразиться штаммом Омикрон при употреблении пищи действительно имеется.
Как следует из комментария врача, возможность заражения Омикроном при употреблении пищи совсем не исключена
«Риск попадания вируса в организм во время еды существует, если рядом с блюдом кто-то чихнул или закашлял. Подобные случаи уже фиксировали в первую волну коронавируса», - заметил Болибок.
Иммунолог пояснил, что в этом случае нужно остерегаться блюд и закусок, не подвергающихся термической обработке. Также, допускает медик, заражение Омикрон-инфекцией может произойти, если микрочастицы инфицированной влаги попадают на поверхность посуды, столовых приборов.
По словам Болибока, проглотив пищу, которая может содержать инфекционные частицы, человек не обязательно разболеется – благодаря соляной кислоте в желудке болезнетворные возбудители с большой вероятностью погибнут. Но при низкой кислотности, слабом иммунитете или у детей (у них выработка кислоты является слабой) определенный риск заражения все же присутствует.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при заражении Омикроном может развиваться опасный мультивоспалительный синдром.
Владимир Болибок
Здоровье
врач иммунолог-аллерголог
Оставить комментарий