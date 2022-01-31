Холестерин: 6 продуктов, которые помогают снизить уровень жира в крови
Избыточный холестерин может подвергнуть риску сердце и общее состояние здоровья, но определенные продукты эффективно помогают снизить уровень жира в крови.
Орехи и семечки. Грецкие орехи, миндаль, семена подсолнечника, тыквенные семечки, арахис – их употребление является действенным органическим способом профилактики увеличения концентрации липидов в крови. Данный эффект обеспечивается суммарным содержанием ненасыщенных жирных кислот и клетчатки.
Авокадо. Этот растительный продукт можно использовать как здоровую замену сливочному маслу. Его потребление увеличивает содержание «хорошего» холестерина, который действует в организме как уничтожитель «плохого», накапливаемого в сосудах и ведущего к их закупорке.
Овес. Цельнозерновой овес является богатым источником растворимой клетчатки, доказанно эффективно снижающей концентрацию холестерина.
Зернобобовые. Согласно исследовательским данным, регулярное употребление примерно 130 граммов (фасолы, нута, чечевицы, гороха) способно снизить содержание «плохого» холестерина в крови на 5% – все благодаря большому количеству растворимой клетчатки.
Жирная рыба. Будучи суперисточником полиненасыщенных жирных кислот омега-3, жирная рыба (сардины, скумбрия, сельдь и т. д) также содействует снижению ЛПНП, то есть, «плохого» холестерина. Кроме того, жирная рыба полезна для укрепления здоровья мозга и сердца.
Цитрусовые. Цитрусы содержат пектин, обладающий свойством связывать в кишечнике желчные кислоты, обеспечивающие всасывание холестерина в кровь. Таким образом, цитрусовые плоды препятствуют накоплению жира в крови.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки высокого холестерина можно заметить на ногах.
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